Trappenkamp. Ein außergewöhnliches Fest können Waltraud und Werner Peters am Mittwoch, 27. Juli, feiern: Sie wurden vor 65 Jahren getraut – und damit steht die selten gefeierte Eiserne Hochzeit ins Haus. Dass da auch ein Tänzchen gewagt wird, ist wahrscheinlich. Denn trotz ihrer 87 Jahre sind die beiden noch fit.

„Wir sind immer viel gewandert und gehen jetzt immer noch viel spazieren“, berichtet Werner Peters. Vor Kurzem sind sie einmal um den Einfelder See gegangen. „Allerdings haben wir da zwischendurch eine Pause auf einer Bank gemacht“, sagt er bescheiden. Auch für den Kopf suchen die beiden immer neues Futter, fahren zu Konzerten und sind auch beim Trappenkamper Straßenfest immer mit dabei.

Malheur bei der Hochzeit vor 65 Jahren in Kiel

Kennengelernt haben sich die beiden „echten Kieler Sprotten“ schon 1951 beim Tanzen im „Pilsener Hof“, einem Lokal in der Holtenauer Straße. Immer wieder verabredeten sie sich, tanzten und redeten bei einer Flasche Wein, bis nachts um zwei Uhr der letzte Gast ging. Während Waltraud von Anfang an wusste, dass er der Mann ihres Lebens würde, erkannte Werner es erst ein paar Jahre später. „Wir Frauen wissen eben vieles früher“, sagt Waltraud Peters und lächelt.

Ihr Hochzeitsfoto haben Waltraud und Werner Peters auch nach 65 Jahren noch immer stets in greifbarer Nähe. © Quelle: Detlef Dreessen

Tapfer sein musste das Paar bei der Hochzeit. Es goss in Strömen, und weil der Pastor nicht an die Schlüssel seiner Kirche kam, musste die Hochzeitsgesellschaft spontan in eine andere, im Umbau befindliche Kirche umziehen. „Es war eine Baustelle, keine Orgel, da standen noch ein Mörtelbottich und Leitern.“ Die Geschichte erschien sogar mit gezeichnetem Bild in den Kieler Nachrichten.

Eiserne Hochzeit des Paars aus Trappenkamp wird in Molfsee gefeiert

Mangels einer Wohnung in Kiel zogen sie 1962 nach Trappenkamp in ein Reihenhaus, das sie sich so gerade leisten konnten, weil sie jeden Pfennig umdrehen. Bei der Firma Hako fanden sie als Anlagenelektroniker und Bürokraft Arbeit. Später arbeitete Waltraud Peters noch in der Gemeindeverwaltung und bei Pepsi. Gegen Ende ihrer Berufstätigkeit hatten sie das Geld für ein Wohnmobil zusammen, mit dem sie 25 Jahre lang quer durch Europa fuhren.

Gefeiert wird im Drathenhof in Molfsee mit ihren beiden Schwestern und Nichten und Neffen. „Waltraud und Werner sind Vorbilder für uns“, sagt Neffe Wolfgang Schlünsen. „Eigene Kinder haben wir leider nicht bekommen“, bedauert Werner Peters. Und die Freunde sind nach und nach gestorben. „Das ist der Nachteil beim Altwerden. Es gibt jetzt nur noch lockere Bekanntschaften.“ Aber die Hausgemeinschaft in der Seniorenwohnanlage in der Gablonzer Straße 11 sei gut. Und alle paar Tage bekommen sie Besuch von ihren Schwestern oder Nichten und Neffen oder fahren selbst hin.

Wegen Ukraine-Krieg kommen Erinnerungen an Bombennächte hoch

„Wir sind zufrieden“, sagt Waltraud Peters. Nur die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine machen die beiden Senioren traurig. „Da kommen viele Erinnerungen wieder hoch. Kiel ist ja zu 80 Prozent im Krieg zerstört worden, auch wir wurden ausgebombt und haben zum Glück im Bunker überlebt“, erinnert sich Werner Peters, der bei Kriegsende zehn Jahre alt war und noch Gräben ausheben musste. „Was einem da jetzt durch den Kopf geht, kann man jungen Leuten gar nicht vermitteln.“

Gegen solche Gedanken hilft nur, etwas Schönes zu unternehmen. So geht es nach der Feier auf eine Donaukreuzfahrt. Anschließend hoffen beide noch auf eine lange gute gemeinsame Zeit. Dass es nach 65 Jahren noch zur Krise kommt, halten sie für ausgeschlossen.

Jeder muss mal nachgeben

„Jeder muss mal nachgeben“, sagt Waltraud Peters, und ihr Werner stimmt zu: „Eins gab es bei uns nie: Maulen, zwei Tage lang nicht mit einander reden und so etwas. Wir haben uns immer vor dem Schlafengehen vertragen und einen Gutenachtkuss gegeben.“

Den gibt es auch heute noch an jedem Abend, morgens beim Aufstehen und auch ein paar Mal zwischendurch, berichtet Werner Peters, und man sieht das Glück in seinen Augen.