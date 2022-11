﻿Neversdorf und Bebensee: 40 Hektar Photovoltaik an der Autobahn 21 geplant

40 Millionen Kilowattstunden Strom sollen zwei neue große Solarparks an der Autobahn 21 im Kreis Segeberg jährlich produzieren. In Neversdorf und Bebensee plant die Gesellschaft Die Erneuerbaren Nord aus Hattstedt ein Solarprojekt auf 40 Hektar Fläche. Wo die Areale liegen, der Zeitplan und was die Gemeinden sich erhoffen.

Entlang der Autobahn 21 bei Bebensee und Neversdorf im Kreis Segeberg sind Photovoltaik-Anlagen auf einer Fläche von insgesamt 40 Hektar geplant. Das Bild zeigt einen Solarpark an der Autobahn 7.

Neversdorf/Bebensee. Photovoltaik-Anlagen auf großen Flächen sind in vielen Gemeinden im Kreis Segeberg derzeit ein großes Thema. In Neversdorf und Bebensee macht die Lokalpolitik hier jetzt einen großen Schritt nach vorn. Das Unternehmen Die Erneuerbaren Nord will entlang der Autobahn 21 zwei große Solarparks mit jeweils 20 Megawatt Leistung auf insgesamt knapp 40 Hektar Fläche entwickeln.

Photovoltaik auf 40 Hektar an Autobahn 21 in Neversdorf und Bebensee

In Neversdorf plant die Gesellschaft aus Hattstedt in Nordfriesland PV-Anlagen auf 19,6 Hektar Fläche westlich von der Autobahn 21. Das Planungsverfahren mit der Gemeinde hat begonnen. Im Nachbarort Bebensee steht das Projekt voraussichtlich bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung auf der Tagesordnung. Dort plant die Firma Die Erneuerbaren Nord auf insgesamt 22,3 Hektar Fläche, ebenfalls direkt an der A 21.

Beide Anlagen sollen jeweils eine Leistung von gut 20 Megawatt haben und im Jahr 20 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren können, erklärt Markus Andresen, einer von vier Gesellschaftern bei Die Erneuerbaren Nord. Das Unternehmen wurde vor eineinhalb Jahren gegründet. „Wir sind aber alle schon seit über 20 Jahren in den Erneuerbaren tätig“, so Andresen.

Acht Landwirte hätten sich demnach in Bebensee und Neversdorf zusammengeschlossen und seien auf die Gesellschaft zugekommen, um dort Photovoltaik-Anlagen zu entwickeln, sagt Andresen, der die Projekte in beiden Gemeinden öffentlich vorgestellt hat.

Mehr Photovoltaik: Neversdorf und Bebensee erhoffen sich von neuen Anlagen jährliche Einnahmen

„Wir müssen etwas machen, um die Klimaziele zu erreichen“, sagt Neversdorfs Bürgermeister Andreas Nixdorf. PV-Anlagen seien für viele Menschen akzeptabler als Windkraft. Die Solarflächen werden wohl nur von der Autobahn aus sichtbar sein.

Nixdorf sieht zudem finanzielle Vorteile für die Gemeinde. 0,2 Cent pro gewonnener Kilowattstunde sollen später an die Gemeinde abgeführt werden – also 40 000 Euro im Jahr. Später komme noch jährlich Gewerbesteuer dazu. „Die Ausgaben für Soziales und Bildung steigen stetig“, sagt Nixdorf. „Vor allem im Kita-Bereich.“

Ähnliche Vorteile erwartet auch Hans-Joachim Berg, Bürgermeister von Bebensee, wenn sich die Gemeindevertretung für das PV-Projekt entscheiden sollte. Die zurückliegende Einwohnerversammlung sei interessiert verfolgt worden von den Bürgern. Widerstand habe er nicht verspürt.

Neue Anlagen für Photovoltaik: Das sagt der Investor zum Flächenverbrauch

Flächenverbrauch sei natürlich ein Thema gewesen, das angesprochen wurde, berichtet Gesellschafter Markus Andresen. Es sei von der Landespolitik gewollt, dass für PV-Freiflächenanlagen vorrangig Areale entlang von Autobahnen genutzt werde. Bisher würden die Flächen intensiv für die Landwirtschaft genutzt, unter anderem für Mais für Biogasanlagen. Als Vertreter erneuerbarer Energien sei er nicht gegen Biogas, betont Andresen. Vergleiche man aber den Flächenbedarf, liege dieser bei Biogas 40-fach höher im Vergleich zu Photovoltaik, wenn man die gleiche Menge Energie produzieren wolle.

„Das Thema ist nicht schwarz-weiß“, sagt Bebensees Bürgermeister Berg. Er sei nicht dafür, gute Ackerböden mit PV-Anlagen zuzubauen. Gleichzeitig sehe er die Probleme intensiv genutzter Ackerflächen, die stark gedüngt werden. Durch die hohen Nährstoffeinträge seien viele Seen in einem schlechten Zustand. Auch zum Schutz des Neversdorfer Sees bräuchte es mehr Magerwiesen. Das sei bei Flächen-PV-Anlagen möglich, so Berg – und trotzdem habe der Landwirt sein Auskommen.

Auch für die Biodiversität haben extensiv genutzten Flächen mit PV-Anlagen Vorteile für Insekten und brütende Vögel etwa, meint Andresen. In Neversdorf wird es zudem einen Wildkorridor geben zwischen Solarpark und Autobahn. Bei der Umzäunung werde der untere Teil für Niederwild offengelassen. In Bebensee sei geplant, die Umrandung der Flächen zusätzlich zu begrünen als Sichtschutz zur Ortschaft.

Umsetzung der neuen Photovoltaik bis Mitte 2024: Bürgerbeteiligung möglich

Vorausgesetzt, beide Gemeinden stimmen zu, soll es auch Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung geben, sagt Andresen. Für Details oder gar mögliche Renditen sei es aber noch zu früh. Das hänge auch von den Baukosten ab. Nach aktuellem Stand werde der Bau der beiden Solarparks 14 bis 15 Millionen Euro kosten, so Andresen.

Die Umsetzung wird aber noch eine Weile dauern. Für Planung und Genehmigung rechnet Andresen mit eineinhalb Jahren. Die Inbetriebnahme sei etwa ein Jahr später möglich, also Mitte 2024. Grund dafür seien lange Lieferzeiten für die elektrischen Komponenten, vor allem für Transformatoren. Der gewonnene Strom, so Andresen, solle an verschiedene Stadtwerke verkauft werden.

Beide Solarparks zusammen könnten jährlich 40 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr wäre das der Bedarf von 10 000 Haushalten. Wenn künftig ein Haus aber mit Wärmepumpe geheizt und zusätzlich dort ein E-Auto aufgeladen werden sollen, steige der Stromverbrauch eher auf 10 000 Kilowattstunden im Jahr, rechnet Andresen vor. Dann könnten die geplanten Anlagen noch 4000 Haushalte versorgen.