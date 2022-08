﻿Entenrennen in Bad Segeberg war eher eine gemächliche Reise

Einmal im Jahr bekommen die echten Enten auf dem Großen Segeberger See Konkurrenz: Dann wird die quietschgelbe Plastikverwandtschaft losgelassen. Am Sonntag schwamm sie in Bad Segeberg wieder um die Wette. Und alles für gute Zwecke des Serviceclubs Round Table 148.

Das Entenrennen des Round Table war sehr gut besucht. Rund 1000 Zuschauer verfolgten die gemächliche Reise der gelben Quietscheentchen entlang der Promenade am Großen Segeberger See.

Bad Segeberg. Sommerwetter vom Feinsten, eine tolle Kulisse, rund tausend Zuschauer und über 2500 gelbe Plastiktiere machten das 3. Entenrennen des Round Table 148 Bad Segeberg zu einem großen Erfolg. Am Ende durfte sich ein Bad Segeberger über den Hauptgewinn freuen. Der Erlös geht an einen guten Zweck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Würde man die Enten fragen, könnten sie die ganze Aufregung an der Promenade wohl kaum nachvollziehen. Nach dem Startschuss durch Bürgermeister Toni Köppen trieben die Quietscheentchen, die sich sonst in Badewannen am wohlsten fühlen, ruhig und gemächlich über den Großen Segeberger See.

Mit erwartungsvollen Blicken verfolgten rund tausend Augenpaare ihre Reise im abgesperrten Korridor entlang der Seepromenade. Angetrieben wurden die über 2500 fast identisch aussehenden Enten vom Wind und der Freiwilligen Feuerwehr Fahrenkrug. Mit Tretboot und einem akkubetriebenen Laubbläser sorgten die Feuerwehrleute Arne Borck und Jesper Martensen dafür, dass sich die Enten auch wirklich vorwärts bewegten.

Über 2500 Rennlizenzen verkauft

Kommentiert wurde die Veranstaltung wie in den Vorjahren von Michael Meier. „Eine gelbe Ente liegt vorne“, verkündete der Moderator kurz nach dem Start. Die Botschaft war keine große Überraschung, sorgte aber für den ein oder anderen Schmunzler. „Über 2500 Rennlizenzen sind verkauft worden. Das ist doch mal einen Applaus wert“, meinte Meier. Beim dritten Entenrennen, das der Round Table (RT) in Bad Segeberg ausgerichtet hat, wurde damit das bisher beste Ergebnis erzielt. Zuvor hatte der Kiwanis-Club Bad Segeberg das Spektakel organisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist toll, dass diese Veranstaltung so gut angenommen wird“, erklärt Daniel Laborn, Präsident des RT 148. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt, Sponsoren und Helfern hat hervorragend funktioniert. Ohne diese Hilfe ginge es gar nicht.“ Neben der Fahrenkruger Feuerwehr wurden die Tabler von der DLRG und dem Segeberger Segelclub unterstützt.

Zum ersten Mal Kauf im Internet möglich

Eine neue Idee, die im Vorfeld der Benefizveranstaltung für mehr Möglichkeiten sorgte, kam sehr gut an. Zum ersten Mal boten die Veranstalter den Kauf einer Rennlizenz auch im Internet an. Etwa 500 Lizenzen konnten so an den Mann oder die Frau gebracht werden. „Das werden wir sicherlich wieder so machen“, meint Laborn.

Die eigentlichen Gewinner standen dank des guten Verkaufsergebnisses bereits vor dem Startschuss fest. Der Erlös des Entenrennens geht an verschiedene gemeinnützige Einrichtungen in der Umgebung. Hierzu gehören das Kids Camp auf dem Zeltplatz Wittenborn, das Ronald McDonald-Haus in Lübeck und das Kinderheim in Stipsdorf. "Das Kids Camp hat sich toll etabliert", berichtet Laborn. Im letzten Jahr waren 50 Kinder dabei. Dank des Erlöses aus Entenrennen und RT-Party, die vor ein paar Wochen stattgefunden hat, können diese Projekte weiter kräftig unterstützt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Hauptgewinn beim Rennen der gelben „Flitzer“ sahnte ein Bad Segeberger ab. „Ich habe erst am Freitag drei Lizenzen online gekauft“, erzählt Philip Artus Thomsen. Da eine seiner Enten als Erste die Ziellinie überquerte, erhielt Thomsen einen nagelneuen E-Scooter. Der zweite Platz ging an Conny Schulz. „Ich habe bisher jedes Jahr mitgemacht und jetzt zum ersten Mal etwas gewonnen“, freute sich die Klein Rönnauerin. Sie durfte ein I-Pad mit nach Hause nehmen. Für den dritten Rang gab es ein Stand-up Paddleboard. Weitere interessante Gewinne waren unter anderem ein Gasgrill, ein Tischkicker und eine Heckenschere.

Auch 2023 wieder ein Entenrennen in Bad Segeberg

RT-Präsident Laborn zog insgesamt ein positives Fazit. „Wir wollen das Entenrennen auch im nächsten Jahr ausrichten.“ Ob dies mit einem anderen Fest verbunden wird, kann sich Laborn gut vorstellen. Bürgermeister Toni Köppen, der sich während des Rennens ein Bild von der Veranstaltung machte, hatte die Kombination mit dem Seefest vorgeschlagen. „Das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit,“ meinte Köppen, der diese Idee mit der Stadtvertretung diskutieren will.

Lesen Sie auch

Das Seefest, das am 4. September am Großen Segeberger See steigen und ein kleiner Ersatz für das ausgefallene Stadtfest sein soll, könnte dann im kommenden Jahr durch das Entenrennen ergänzt werden. Gespräche hierzu müssen aber erst noch geführt werden. Den Enten wird es egal sein, wann sie wieder in den See dürfen, um die Rennstrecke zu absolvieren – ruhig und gemächlich.