﻿Enttäuschung in Bad Segeberg: Polen sagen Europa-Festival EPF ab

Bad Segeberg. Schlechte Nachrichten für die EPF-Familie: Das beliebte Festival, an dem eine Bad Segeberger Delegation seit 1994 teilnimmt, fällt in diesem Jahr aus. Die polnischen Gastgeber aus Bad Segebergs Partnerstadt Zlocieniec sind nach eigener Aussage nicht in der Lage, die Großveranstaltung mit rund 500 Teilnehmern auszurichten. Die Suche nach Alternativen blieb erfolglos. Die Rückkehr des European Peoples‘ Festivals (EPF) nach Bad Segeberg ist für 2026 geplant.

„Wir sind sehr enttäuscht über die Absage“, sagt Matthias Gosch. „Die Gründe sind zwar nachvollziehbar, dennoch hätten wir uns eine frühere Information zur Lage in Polen gewünscht“, so der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des EPF aus Bad Segeberg.

Die Gründe seien finanzieller Natur, heißt es von polnischer Seite. „Es gab eine große Steigerung der Kosten“, berichtet Gosch. Die Inflation habe ihren Anteil daran. Hinzu kommt, dass die Region rund um Zlocieniec viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen habe, was die örtliche Gemeinde auch vor große finanzielle Kosten stelle. „Die Ausrichtung vor Ort ist Ländersache und fällt nicht unseren Bereich“, erklärt Gosch. „Wir hätten gerne geholfen, aber danach wurde leider nicht gefragt.“ Letztlich kam die Absage für den Vorstand des EPF-Fördervereins recht überraschend.

Festival fand 2022 nach zwei Jahren Pause wieder statt

Im vergangenen Jahr hatte das Festival für Völkerverständigung nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause wieder stattgefunden. Schifflingen, eine Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg, begrüßte rund 500 Gäste aus ganz Europa. Es schien wieder auf ein jährliches Treffen der EPF-Familie hinauszulaufen. „Wir haben durch die Coronazeit das Festival leider mehrfach ausfallen müssen. Das war schon sehr schade und ist natürlich auch nicht förderlich für eine Veranstaltung, die ohnehin nur einmal im Jahr stattfindet“, so Gosch. „Im letzten Jahr spürte man, dass das EPF nach den Corona-Beschränkungen noch lebt.“

Die Euphorie nach dem Neustart war groß. „Wir hatten schon viele Interessenten für dieses Jahr. In den anderen Teilnehmerländern zeigte sich ein ähnliches Bild. Alle haben sich auf ein Wiedersehen im Sommer in Polen gefreut.“ Das fällt nun aus. Die Verlegung in ein anderes Gastgeberland war aufgrund der zu geringen Vorlaufzeit nicht möglich. „Leider wurde das Festival so spät abgesagt, dass es keine Alternative zur kompletten Absage gab.“ In nahezu allen teilnehmenden Ländern übernehmen ehrenamtlicher Helfer die Organisation.

EPF-Fahrer kommen zum Oktoberfest nach Bad Segeberg

Einige langjährige EPF-Fahrer werden sich aber dennoch gegenseitig besuchen. „Ein paar private Treffen werden sicherlich stattfinden, aber das große Fest fällt leider aus“, ist Gosch enttäuscht. Für das Oktoberfest in Bad Segeberg hätten sich jedoch bereits ein paar Freunde aus dem europäischen Ausland angemeldet.

Den Kopf in den Sand stecken wollen die Delegationen trotz der Absage des Festivals in Polen nicht. „Die Vorfreude auf das nächste Festival ist umso größer.“ Im kommenden Jahr will Aranda de Duero die Gäste aus ganz Europa empfangen. „Spanien ist ein starkes und aktives Land, das ein tolles EPF ausrichten wird“, ist sich Gosch sicher. „Ich sehe positiv in die Zukunft.

2026 kommt das EPF wieder nach Bad Segeberg

Solange es Leute und Vereine gibt, die für die Sache brennen, wird es weitergehen.“ In Bad Segeberg habe man großes Glück, einen so aktiven Verein mit vielen tollen Menschen zu haben, die das EPF fördern und lieben. „Auch bei der Stadt und bei den Einwohnern erfreuen wir uns einer großen Akzeptanz und Unterstützung, sodass dem Festival 2026 in Bad Segeberg nichts im Wege stehen sollte.“

