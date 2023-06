Kreis Segeberg: Erdbeeren warten darauf, geerntet zu werden

Nehms/Nahe. Eine Erdbeere hat es nicht leicht. Sie soll gut schmecken, gut aussehen und nicht zu empfindlich sein, wenn sie von der Pflanze in den Sammelkorb und kurze Zeit später in den Verkaufsstellen landet. Und sie soll möglichst früh im Jahr reif werden und gleichzeitig die Erntesaison so lange wie möglich ausdehnen. Gut, dass es verschiedene Sorten gibt. „Flair“ macht den Auftakt beim Hornbrooker Hof aus Nehms, der auf 40 Hektar Erdbeeren anbaut, wie auch bei Familie Holst-Oldenburg, die in Nahe zehn Hektar mit den roten Früchten bewirtschaftet. Constantin Kaack vom gleichnamigen Erdbeerhof in Fuhlendorf hat Erdbeerpflanzen auf 50 Hektar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Erdbeeren gibt es in unzähligen Sorten

Die ersten Erdbeeren reifen unter Folientunneln, seit einigen Wochen sorgt jetzt die Sonne allein für Wärme – und die Sorten wechseln zu Salsa, Mailing Centenary, Sonsation, Sonata, Darselcet und anderen. Jeder Hof hat da seine eigenen Erfahrungen, wie sich die Saison möglichst lange ziehen lässt. Wencke Holst-Oldenburg schätzt noch zwei bis drei Wochen, Lena Goldnick vom Hornbrooker Hof hofft, bis in den August hineinzukommen. Wenn das Wetter hält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Qualität auf den Selbstpflückerfeldern

Zurzeit gibt es reichlich Früchte, auch auf den Selbstpflückerfeldern. Und die sind von guter Qualität, erzählt Lena Goldnick. Der Wechsel von relativ kalten Nächten und heißen Tagen in den vergangenen Wochen hat dafür gesorgt, dass die Erdbeeren viel Zucker einlagern konnten, also sehr süß sind. Die Trockenheit hingegen war und ist eher ein Problem.

Die Holst-Oldenburgs mussten ihre Feldern beregnen, der Hornbrooker Hof versorgt die Pflanzen unterirdisch per Tröpfchen-Bewässerung. Einige Partien seien dennoch vertrocknet, erzählt die Geschäftsführerin des Hornbrooker Hofs.

Naschen ist erlaubt auf den Selbstpflückerfelder

Die Sorgen der Landwirte sind den Selbstpflückern wohl relativ egal, wenn sie sich auf die Jagd nach reifen Früchten machen. Hauptsache, der Sammelbehälter ist zügig voll. Es ist aber nicht so, dass für Selbstpflücker nur die Reste bleiben, weil frühmorgens etwa eine polnische Profi-Pflückkolonne durchgezogen ist. Bei den Familien Goldnick und Kaack sind es eigene, separate Felder, die abgeerntet werden können. Bei Holst-Oldenburg werden Reihen für Selbstpflücker freigegeben. Eigene Behälter sollten im Sinne der Nachhaltigkeit mitgebracht werden, und: Naschen ist erlaubt, betonen alle Erdbeer-Bauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überall im Land gibt es auch Felder zum Selbstpflücken. Eine Übersicht gibt es hier.

Großteil der Erdbeeren wird frisch an eigenen Ständen und Buden verkauft

Wer sich nicht bücken will oder wem die Zeit fehlt, greift zur gepflückten Ware. Die Erdbeeren von Holst-Oldenburg gibt es in Nahe an einem Stand an der B 432 und im eigenen Hofladen, an einem Verkaufsstand in Norderstedt in der Nähe des Feuerwehrmuseums sowie in einigen Edeka-Märkten in der Umgebung. Ein Dutzend Verkaufsstände von Kaack stehen zwischen Halstenbeck, Rendsburg und Kiel. Verkauft wird auch im Lebensmitteleinzelhandel. Der Hornbrooker Hof aus Nehms hat rund 100 „Erdbeerbuden“ von Flensburg bis Lüneburg, erkennbar am gelben Dach. Über 90 Prozent der Ernte verkaufen die Goldnicks über diese Schiene der Direktvermarktung.

Die Selbstpflückerfelder im Kreis Segeberg

Die Selbstpflückerfelder im Kreis Segeberg: Hornbrooker Hof: an der B 432 zwischen Bad Segeberg und Klein Rönnau (geöffnet 8 bis 17.30 Uhr), weitere Informationen: www.hornbrookerhof.de – Hof Holst-Oldenburg: An der B 432 zwischen Nahe und Itzstedt (8 bis 18 Uhr), Kaltenkirchener Straße zwischen Kisdorf und Kaltenkirchen (9 bis 19 Uhr), www.holst-oldenburg – Erdbeerhof Kaack: an der Kieler Straße zwischen Bad Bramstedt und Fuhlendorf (8 bis 19 Uhr); www.erdbeerhof-kaack

KN