﻿Großer Erfolg für Spendenaktion: Thies aus Kisdorf bekommt einen Assistenzhund

Die gute Nachricht erreicht Familie Otterstetter kurz vor dem Weihnachtsfest: Die Kisdorfer haben dank vieler Spenden das Geld für einen Assistenzhund zusammen. Dadurch könnte der unheilbar kranke Thies (14) vielleicht schon im Sommer einen tierischen Helfer an seiner Seite haben.

Kisdorf. Wenn alles gut geht, könnte im Sommer ein ausgebildeter Assistenzhund bei Familie Otterstetter aus Kisdorf einziehen und dem 14-jährigen Thies zur Seite stehen. Damit geht der größte Wunsch des Jungen in Erfüllung. Er leidet an einer unheilbaren Krankheit.

Möglich gemacht haben dies unzählige Spender, die auf ein Konto des Vereins „Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl“ für Thies einen Betrag eingezahlt haben. Dadurch kamen die vollen 25 000 Euro zusammen, die der speziell ausgebildete Hund kostet. Das Tier verfügt über ein international anerkanntes Zertifikat.

„Wir haben gerade den Tannenbaum gekauft und saßen alle im Auto, als der Anruf kam“, erzählt Vater Jan Otterstetter. Der Verein „Apporte“ mit Sitz in Wunstorf in Niedersachsen konnte die gute Nachricht überbringen und damit Jan und Svenja Otterstetter samt ihrer Zwillinge Thies und Kajsas überraschen.

Riesige Freude in Kisdorf nach dem Spendenerfolg für Thies

Der Spendenerfolg sorgt für riesige Freude bei der Familie. „Wir sind immer noch fassungslos und fast schockiert“, berichtet Jan Otterstetter. Nach dem Bericht auf KN-online habe der Spendenaufruf, der zunächst über persönliche Ansprache, soziale Netzwerke und einen Hamburger Radiosender gelaufen war, deutlich mehr Dynamik erhalten. „Das Thema ist nach dem Artikel in der letzten Woche geradezu explodiert“, sagt Otterstetter.

Organisationen wie der Kinderschutzbund Kisdorf, Serviceclubs sowie Privatpersonen hatten sich bei der Familie gemeldet und ihre Unterstützung nicht nur zugesagt, sondern auch Geld überwiesen. Er, seine Frau und natürlich die Kinder seien völlig überwältigt von der Anteilnahme und Hilfe. „Wir haben jetzt mal am eigenen Leib gespürt, wie Hilfsbereitschaft und Netzwerke funktionieren.“

Hilfsaktion spendet der Familie Otterstetter auch viel Energie

Das Erreichen des Spendenzieles habe allen in der Familie Otterstetter viel Energie gegeben. „Wir haben ein Lächeln im Gesicht.“ Wie geht es nun weiter? Der Verein „Apporte“ arbeitet mit einem Züchter und Ausbilder in Österreich zusammen. Von dort kam auf Nachfrage der Kisdorfer Familie nun der Hinweis, dass „ihr“ Hund bereits geboren sei. „Es gab im Frühjahr einen Wurf mit sechs Welpen“, so Jan Otterstetter. Vielleicht sei dort ja ein Vierbeiner für Thies dabei. Die Österreicher bilden die Hunde aus und bereiten sie auf ihren künftigen Job als Assistent von Rollstuhlfahrern vor.

Große Freude in Kisdorf: Familie Otterstetter mit Mutter Svenja, Vater Jan und Tochter Kajsa bekommen bald einen Assistenzhund für Thies, der mehr und mehr auf einen Rollstuhl angewiesen ist. © Quelle: Nicole Scholmann

Thies aus Kisdorf leidet an Muskeldystrophie Duchenne – eine unheilbare Krankheit

Thies ist an einen Rollstuhl angewiesen und braucht zum Beispiel Hilfe, wenn ihm etwas runterfällt, er eine Tür öffnen muss oder einfach beim An- und Ausziehen der Jacke. „Der Hund kann den Reißverschluss aufmachen“, erzählt Thies. Der 14-Jährige leidet an Muskeldystrophie Duchenne. Das bedeutet, dass sich seine Muskeln nicht aufbauen und vorhandene Muskeln sogar abgebaut werden. Sein Zustand werde sich vermutlich nicht bessern, auch wenn es Forschungen und gute Medikamente gebe, erklärt die Kisdorfer Familie.

Wenn ein Assistenzhund für Thies ausgesucht worden ist, will Familie Otterstetter für zwei Wochen nach Österreich fahren. Dort können die Kisdorfer das Tier kennenlernen – und vor allem den Umgang mit ihm. Denn der Hund von Thies hat einen Job. Die Kommandos müssen funktionieren und das Zusammenspiel von Thies und Tier auch. „Wir anderen müssen uns dann erstmal zurücknehmen. Es geht zunächst um Thies“, sagt Vater Jan Otterstetter. Der Junge, der die Gemeinschaftsschule in Kisdorf besucht, erhofft sich in seinem neuen Begleiter auch einen Freund fürs Leben.