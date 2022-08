﻿Erleichterung: Nun werden doch alle Viertklässler in Bad Bramstedt betreut

Gute Nachrichten zum Schulbeginn von angehenden 86 Viertklässlern in Bad Bramstedt und Umgebung. Alle haben nun doch einen Betreuungsplatz in den Ganztagsschulen des Vereins Lebenswelt Schule bekommen. Zu Beginn der Sommerferien sah das noch ganz anders aus.

Bad Bramstedt. Die Eltern von 86 Viertklässlern aus Bad Bramstedt und Umgebung hatten zu Beginn der Sommerferien unerfreuliches Kündigungsschreiben im Briefkasten. Ihre Kinder, die in die vierte Klasse wechseln, können nicht mehr in der Ganztagsschule betreut werden – ein Schock für die berufstätigen Eltern. Nun haben sie wieder Post: Die Kündigung wird zurückgenommen.

Die betroffene Mutter Ulrike Brosamler reagierte erleichtert: „Darüber habe ich mich sehr gefreut.“ Sie wie auch die anderen Betroffenen hatten bereits einen Brief mit der guten Nachricht bekommen. Ulrike Brosamler ist Lehrerin an der Gemeinschaftsschule in Kellinghusen, hat dort auch Nachmittagsunterricht. Was sie mit ihrer Tochter gemacht hätte, wäre es bei der Kündigung geblieben, wusste sie auch am Freitag, dem letzten Ferientag, noch nicht. Das Mädchen besucht die Grundschule am Storchennest in Bad Bramstedt. „Ich habe selbst noch keinen Stundenplan und weiß deshalb auch bisher nicht, wann ich nachmittags zu Hause bin“, sagt die Lehrerin. Die Planung einer anderweitigen Betreuung sei deshalb schwierig. „Wir hätten uns irgendwie mit Nachbarn behelfen müssen.“