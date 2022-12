Erneut Einbrüche im Kreis Segeberg: Täter ließen Tresor im Garten zurück

Kaltenkirchen/Hüttblek. Erneut haben Einbrecher im Kreis Segeberg zugeschlagen: Sie drangen in Häuser in Kaltenkirchen und Hüttblek ein und stahlen unter anderem Schmuck. An einem Gegenstand verloren sie aber schnell Interesse.

Zwischen 15 und 20.35 Uhr holten Einbrecher einen Tresor aus einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Busch“ in Hüttblek, ließen diesen aber ungeöffnet im Garten zurück. Mit nahmen sie lediglich ein Notebook. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Straße „Am Springmoor“ in Kaltenkirchen zwischen 17.55 und 1.30 Uhr. Als Beute nahmen sie Bargeld und Schmuck mit.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise per Telefon 04101/202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.