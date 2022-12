﻿Erneuter Versuch der FDP schlägt fehl: Ausbaubeiträge bleiben

Als ungerecht und unsozial bezeichnet die FDP-Fraktion die Straßenausbaubeiträge. Doch in Bad Bramstedt scheitern die Liberalen nun schon zum dritten Mal mit ihrem Vorstoß, die ungeliebten Beiträge abzuschaffen. Die Gegner argumentieren mit dem hoch verschuldeten Haushalt der Stadt, der nicht weiter belastet werden dürfe.

Wenn kommunale Straßen saniert werden, tragen in Bad Bramstedt nach wie vor die Anlieger die Kosten. Ungerecht, findet die FDP.

Bad Bramstedt. Auch wenn Arne Burda viele nachvollziehbare Argumente in seiner Rede anbrachte, konnte der FDP-Stadtverordnete die anderen Fraktionen nicht überzeugen: Die Bad Bramstedter Politik hält weiterhin mehrheitlich an den Straßenausbaubeiträgen fest. In der Stadtverordnetenversammlung lehnten CDU und Grüne den – mittlerweile dritten – Antrag der Liberalen ab, die SPD enthielt sich. Bereits im Finanzausschuss war die FDP mit ihrem erneuten Vorstoß gescheitert.

„Wir bringen den Antrag erneut ein, weil es eine Existenzfrage für die Anwohner ist“, erläuterte Burda: „Da kommt jemand auf die Idee, eine Straße schöner zu machen, und schon sind die Anlieger um 5000 bis 10 000 Euro ärmer.“ Ersparnisse seinen dann plötzlich weg. „Ausbaubeiträge sind nicht planbar“, so Burda. Der Grundsatz der Gleichheit werde durch die Beiträge grob missachtet: „Hier bezahlen wenige für etwas, das sie nicht bestellt haben und andere nutzen.“

CDU spricht von „Symbolantrag“ der FDP

80 Prozent der Kommunen in Schleswig-Holstein haben ihre Ausbaubeiträge bereits abgeschafft. Auch in Städten wie Hamburg und Berlin gibt es sie nicht mehr, ebenso wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Die Ausbaubeiträge würden laut Burda auch die falschen Impulse aussenden: „Lassen wir die Straßen doch verfallen, dann zahlen es die Anlieger.“ Es wäre richtig, Straßen regelmäßig zu reparieren, statt sie für Millionen Euro zu sanieren, sagte Burda.

Doch vor allem die Grünen und die Christdemokraten ließen sich nicht erweichen. „Das ist ein reiner Symbolantrag der FDP kurz vor der Kommunalwahl“, kommentierte Jan Hövermann von der CDU: „Die Ausbaubeiträge sind nicht unsozial.“ Im Gegenteil, so Hövermann: Ohne die Ausbauträge würde der ohnehin schon hoch verschuldete städtische Haushalt zusätzlich belastet werden. Ina Koppelin von der FDP entgegnete dem Christdemokraten daraufhin: „Ja, wir sind die, die sozial denken.“ Gespart werden könne auch an anderen Stellen: „Muss zum Beispiel das neue Feuerwehrgerätehaus so teuer sein?“, fragte Koppelin.

Grünen-Fraktionschef Gilbert Sieckmann-Joucken stellte fest, dass die Ausbaubeiträge gar nicht ungerecht seien. Man könne sie ja über einen langen Zeitraum abstottern. „41 Euro im Monat sind nicht existenzgefährdend“, meinte er. „Sollen wir denn lieber die VHS schließen, wenn wir auf die Beiträge verzichten?“ Im Sinne des Haushalts lehne er die Abschaffung ab.

Die SPD-Fraktion gab keinen Ton von sich. Beim ersten Versuch, die Ausbaubeiträge abzuschaffen, kurz vor der letzten Kommunalwahl 2018, saßen sie mit der FDP in einem Boot. Später gaben sie diese Haltung auf und setzten sich für eine Senkung der Beiträge ein, die dann auch umgesetzt wurde. Ebenfalls im Sinne des Haushalt könne die Stadt nicht auf die Beiträge verzichten, so die Haltung der Sozialdemokraten. Bei der Abstimmung enthielten sie sich.