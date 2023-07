Erntezeit in SH: Rücksichtnahme von Rad- und Treckerfahrer rettet Leben

Neversdorf. Die Ernte von Gerste ist gerade in vollem Gang, und es wird noch bis zum Herbst wieder eng auf den Feldwegen und Straßen in Schleswig-Holstein. Bauern und Radfahrer oder Spaziergänger begegnen sich während der Erntezeit, die Knicks sind grün und die Sicht oft schlecht. Trotz aller technischen Möglichkeiten, die es für Traktoren gibt, appellieren Bauernverband und Vertreter der Radfahrer an das gegenseitige Verständnis der Verkehrsteilnehmer, um Zusammenstöße zu verhindern. Technik alleine reiche nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Radfahrer haben Rechte und sind verletzlich – und sie wissen nichts von dem Stress, unter dem die Bauern stehen“, sagt Dietrich Pritschau, Vizepräsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, beim Termin in Neversdorf. Landwirtin Janina Schöttler zeigt sehr anschaulich, wie die Situation ist.

Treckerfahrer sehen Radfahrer in Feldwegen meist sehr spät

Arne Hansen (Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz im Kreis Segeberg) und Zeruja Hohmeier, die ehrenamtliche Radverkehrsbeauftragte des Kreises Segeberg, müssen mit ihren Drahteseln als „Versuchskaninchen“ herhalten. Landwirtin Janina Schöttler fährt mit ihrem riesigen Traktor von einem Acker auf den schmalen Feldweg. Erst, als Hansen und Hohmeier schon fast vor ihrem Schlepper auftauchen, kann sie sie sehen und bremsen. Die Front ihres Traktors ist so lang, dass die Sicht stark eingeschränkt ist. Was fürs Foto natürlich gutging, kann im Alltag auch tödlich enden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landwirtin Janina Schöttler aus Neversdorf zeigt der ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragte des Kreises Segeberg, Zeruja Hohmeier, die Sicht des Schlepperfahrers auf enge Feldwege. © Quelle: Nicole Scholmann

Erst vor Kurzem habe sie plötzlich in die Eisen treten müssen, um ihren Traktor samt landwirtschaftlichem Gerät zum Stillstand zu bringen. Eine Familie mit Kindern tauchte unverhofft vor ihrem Schlepper auf. Das sei gutgegangen. Ein anderes Mal gehe das vielleicht nicht so glimpflich aus. Deshalb seien die Nerven – sowohl von Landwirten als auch von Radfahrern – oft angespannt. Der eine schimpft auf den anderen, „dabei bringt das gar nichts“, wie Janina Schöttler meint.

Bauern sind in der Erntezeit im Stress

Es gehe vielmehr darum, die Sicht des jeweils anderen zu verstehen. „Wir Bauern sind in der Ernte unter Stress“, gibt Janina Schöttler zu. Das Wetter müsse genutzt werden, das Getreide sei reif, die Mähdrescher seien im Dauereinsatz, und die Bauern wollen das Beste von ihrem Land holen. Die Radfahrer und Spaziergänger hingegen wollen laut Hansen und Hohmeier die Natur genießen und abseits der großen Verkehrsstraßen unterwegs sein.

Das kann leicht zu Konflikten führen, vor allem, so Arne Hansen, bei Menschen, die das Landleben nicht kennen. Die würden nicht erwarten, dass plötzlich die großen Schlepper, die bis zu drei Meter breit sind, und Mähdrescher, die noch mehr Platz auf der Straße benötigen, auftauchten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helm tragen, signalfarbene Kleidung, keine Musik auf den Ohren und aufmerksam durch die Feldmark fahren, das rät Bauernverbandsvize Dietrich Pritschau Radfahrern. Wer Fragen an die Bauern habe, könne sie immer ansprechen, mahnt auch Landwirtin Janina Schöttler. Der Blick aus der Sicht der Landwirtschaft, den wünscht Zeruja Hohmeier sich von ihren Radfahrer-Kollegen. „Radfahrer sind letztlich immer die Schwächsten“, sagt Kreispolitiker Arne Hansen. Er wünscht sich gelassenere Schlepperfahrer, die trotz Erntestress keine Gefahr für Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf nehmen.

Zwei Meter Abstand zum Fahrrad, das man überholt

Die rechtliche Situation, darauf verweisen Bauern und Radfahrvertreter, ist klar. Zu einem Fahrrad müssen beim Überholen zwei Meter Abstand gehalten werden. „Beim Feldweg, der links und rechts vom Knick eingefasst ist und der vielleicht nur knapp drei Meter breit ist, schaffen es beide nicht aneinander vorbei, ohne dass es Schaden gibt.“

KN