﻿Küstenrad in Kaltenkirchen: Das erwartet die Kunden in der neuen Filiale

Kaltenkirchen. Die Nachfrage nach E-Bikes, also Fahrrädern mit einem kleinen Elektromotor, ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Das noch junge Kieler Unternehmen Küstenrad ist rechtzeitig auf diesen Trend aufgesprungen und verkauft nun schon in acht Filialen in Schleswig-Holstein E-Bikes in allen möglichen Varianten. Die achte Filiale hat erst vor wenigen Tagen im Ohlandpark in Kaltenkirchen eröffnet.

Dort, wo im vergangenen Jahr noch Schuhe in Übergrößen verkauft wurden, ist jetzt ein moderner Store eingezogen, in dem rund 100 E-Bikes ausgestellt sind. Sechs Menschen haben hier bislang einen Arbeitsplatz gefunden, weitere sollen noch folgen. Der 27-jährige Tjark Ove Hoffmann, eigentlich gelernter Schreiner und Immobilienkaufmann, leitet die Filiale. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht: „Seit ich acht Jahre war, fahre ich Mountainbike und ich bin Motocrosser“, erzählt er. Zweiräder sind seine Leidenschaft. Er habe sich bei Küstenrad beworben und vier Tage später schon den Arbeitsvertrag unterschrieben. „Ich bin hier glücklicher, als in meinen früheren Jobs“, sagt Hoffmann.

Kaltenkirchen: In der Küstenrad-Filiale gibt es auch Werkstatt für E-Bikes

Eine Mitarbeiterin arbeitet am Empfang, dann gibt es noch zwei Berater, also Verkäufer, und zwei Mitarbeiter in der Küstenrad-eigenen Werkstatt für E-Bikes. „Auf die Werkstatt sind wir besonders stolz“, sagt Marketingleiter Felix Habke: „Die ist VSF-zertifiziert und mit hochmodernen Werkstattmöbeln ausgestattet.“ Zweiradmechatroniker Julian Meneking sitzt gerade an seinem PC in der Werkstatt und nimmt an einer Online-Schulung teil. Er sorgt künftig dafür, dass hier kleinere und große Reparaturen an E-Bikes durchgeführt werden.

Julian Meneking ist als Zweiradmechatroniker bei Küstenrad in Kaltenkirchen angestellt. © Quelle: Sylvana Lublow

Doch das Herzstück der Filiale ist natürlich der 450 Quadratmeter große Verkaufsraum, auf dem rund 100 E-Bikes ausgestellt sind. „Das sind Test-Bikes“, erklärt Felix Habke. Denn das System läuft wie folgt: Interessenten holen sich einen Termin und werden dann in aller Ruhe beraten – Testfahrten inklusive. Das ausgesuchte Bike wird dann wenige Tage aus dem Lager in Neumünster geliefert. Zur Verkaufsberatung gehören auch modernen Vermessungstechniken, um für das gewünschte E-Bike die perfekte Einstellung zu finden. Dazu gehört zum Beispiel auch der sogenannte „Sitzknochenvermesshocker“, um den passenden Sattel zu finden.

Eröffnungsfeier am Sonnabend im Küstenrad Kaltenkirchen

Die E-Bikes bei Küstenrad kosten 2000 Euro aufwärts. „Für ein vernünftiges Rad werden im Schnitt 3500 Euro ausgegeben“, sagt Habke. Diese können bei Küstenrad aber auch geleast werden. Außerdem: „Noch in dieser Eröffnungswoche bis einschließlich Sonnabend gibt es auf jedes gekaufte E-Bike 250 Euro Rabatt“, informiert Habke. Am Sonnabend wird bei Küstenrad die Eröffnungsfeier zwischen 10 und 16 Uhr gefeiert. „Es gibt Gegrilltes und Kaltgetränke“, sagt Habke.

Für Famila-Chef Andreas Findeisen ist Küstenrad im Ohlandpark ein „glücklicher Volltreffer“. „Mit diesem innovativen Unternehmen ziehen wir überregionale Kundschaft an, das ist genau das, was wir uns für den Ohlandpark wünschen“, so Findeisen. Und auch Küstenrad ist sehr begeistert vom neuen Standort: „Wir haben hier in der Eröffnungswoche schon gut 30 Kundentermine. Das sind so viele, wie wir sie auch in unserer stärksten Filiale in Kiel haben“, sagt Habke.

