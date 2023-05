﻿Appell von Profis in Erster Hilfe: Mit „Stayin’ Alive“ Leben retten

Henstedt-Ulzburg. Es sind nur wenige Minuten, die über Leben und Tod, über irreparable Hirnschäden und Genesung entscheiden. Und immer noch, so die Statistik, gehen gut 60 Prozent der Passanten vorbei an einem Menschen, der nicht mehr atmet. Das sagt Christian Leder, Chef des Fortbildungsunternehmens Der Dozent in Henstedt-Ulzburg und selbst lange Jahre im Rettungsdienst tätig. Dabei sei Helfen gar nicht schwer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Deutsche Rat für Wiederbelebung hat erfassen lassen, dass in Deutschland jedes Jahr mindestens 70000 Menschen an einem Herz-Kreislauf-Stillstand sterben. Für das Jahr 2021 wurde ermittelt, dass bei nur knapp über 40 Prozent der Notfälle Ersthelfer mit der Reanimation der Patienten beginnen.

„Nach drei bis fünf Minuten, die ein Mensch nicht atmet, kommt es zu irreversiblen Hirnschäden“, sagt Leder. In Deutschland ist der Rettungsdienst verpflichtet, innerhalb von zwölf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort zu sein.

Marianne Nitschmann zeigt an der Puppe die korrekte Beatmung. © Quelle: Nicole Scholmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Zeit zwischen dem Wählen des Notrufs 112 und dem Eintreffen der Retter müsse im besten Fall von Laien überbrückt werden, um den Kranken zu helfen. „Wiederbelebung ist eine große Herausforderung“, gibt Christian Leder zu. Er und seine Dozenten in Henstedt-Ulzburg stellen in den Erste-Hilfe-Kursen immer wieder fest, dass es große Hemmschwellen gibt. Sogar schon dann, wenn es darum geht, die Herz-Druck-Massage und die Beatmung an der Puppe zu trainieren.

„Viele haben Angst, etwas kaputtzumachen“, beschreibt Leder. Natürlich könne es geschehen, dass der Ersthelfer bei der sehr kraftvollen Massage auf dem Brustkorb einige Rippen breche, „aber das ist nicht gefährlich“, betont der Profi. Der Tod sei schlimmer, sagt er ganz nüchtern.

So helfen Sie im Notfall Wenn man überprüft hat, ob der bewusstlose Mensch noch atmet und feststellt, dass er dies nicht mehr tut, sollte man zuerst den Notruf 112 anrufen. Danach sollte die Herz-Druck-Massage erfolgen. Dem Menschen wird zunächst der Oberkörper frei gemacht. Der Druckpunkt liegt zwischen den Brustwarzen. Man legt die Hände auf den Punkt und drückt mit den Handballen und dem ganzen Körper den Brustkorb 100 bis 120 Mal in der Minute fünf bis sechs Zentimeter tief ein. Um im Takt zu bleiben, bietet sich das Summen der Lieder „Atemlos“, „Highway to hell“ oder auch „Stayin’ Alive“ an. Diese Stücke haben genau den richtigen Rhythmus. 30 Mal drücken, zwei Mal beatmen, wieder 30 Mal drücken und so weiter – so sollte die Abfolge sein. Das macht man so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft und übernimmt.

Komme man auf eine Person zu, die nicht mehr atmet, müsse man sofort den Notruf wählen, sich im besten Fall andere Passanten zu Hilfe holen und loslegen. Man müsse sich von dem Gedanken verabschieden, dass nur über 90-Jährige zusammenbrechen. „Das kann auch ganz junge Menschen treffen.“ Beispiele gebe es genug, in denen beispielsweise auch durchtrainierte Fußballer plötzlich zusammenklappen und ihr Herz still steht.

Christian Leder ist seit Jahren im Rettungsdienst tätig und bietet mit seinem Unternehmen Erste-Hilfe-Kurse an. Er weist darauf hin, wie wichtig Ersthelfer sind. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Herz-Druck-Massage sei im Grunde kinderleicht. „Man braucht dafür natürlich etwas Kraft“, gibt Christian Leder zu. Der Druckpunkt liegt genau zwischen den beiden Brustwarzen. Dort müsse kräftig etwa fünf Zentimeter tief in den Körper gepresst werden. Dass die Rippen knacken, sei klar, denn schließlich schützen sie die Organe und damit auch das lebenswichtige Herz, das der Ersthelfer aber wieder mit der Massage in Gang bekommen will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Die Überlebenschancen würden sich verdreifachen, wenn Laien mit der Wiederbelebung beginnen. Dadurch könnten mindestens 10 000 Menschen jedes Jahr in Deutschland gerettet werden“, sagt Christian Leder. Bei der Veranstaltung „HU Läuft“ am 2. Juni ab 15 Uhr im Bürgerpark Henstedt-Ulzburg werden er und sein Team mit mehreren Reanimationspuppen vor Ort sein und die Erste Hilfe zeigen. Wer mag, kann kostenfrei an der Puppe üben. Auch beim Blaulichttag am 2. Juli am CCU ist das Team dabei.

KN