Dominique Sockolowski wollte schon immer Tagesmutter werden. Diesen Wunsch hat sie sich jetzt in Kaltenkirchen erfüllt. Seit Februar betreut sie dort drei kleine Kinder. Von der Stadt gab es dafür nun 1000 Euro als Anschubfinazierung.

Kaltenkirchen. Die Stadt Kaltenkirchen hat es sich auf die Fahne geschrieben, wichtige Berufsgruppen finanziell zu unterstützen. So erhalten bereits Ärzte, die sich in der Stadt niederlassen, eine einmalige Anschubfinanzierung von 10 000 Euro. Kindertagespflegepersonen gehören nun auch dazu: Mit 1000 Euro will die Stadt es neuen Tagespflegepersonen schmackhaft machen, in Kaltenkirchen tätig zu werden. Denn Krippenplätze für Kleinkinder bis drei Jahre sind sehr begehrt – und knapp. Die Betreuungsform der Tagespflegeperson ist deshalb wichtiger denn je.