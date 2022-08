Nun ist es auch in Kaltenkirchen soweit: Am 9. September wird der erste Beirat für Menschen mit Behinderung gewählt. Das wird auch Zeit: Immerhin leben rund 3300 Menschen mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung in Kaltenkirchen – das macht 15 Prozent der Bevölkerung aus. Künftig werden sie ihre Bedürfnisse und Wünsche im Stadtparlament direkt einbringen können.

Kaltenkirchen. Für rund 15 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen in Kaltenkirchen wird es bald ein neues und wichtiges Gremium geben: Am 9. September findet im Ratssaal die Wahl des ersten Beirats für Menschen mit Behinderung statt. Die Gründung des Gremiums ist Bestandteil des Inklusionskonzepts der Stadt. 15 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich für den achtköpfigen Beirat zur Wahl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin sehr froh, dass sich die Menschen mit Beeinträchtigungen so engagiert zeigen und sich gleich so vielen Kandidaten zur Wahl stellen“, sagt Bürgermeister Hanno Krause: „Das zeigt, dass der Bedarf da ist.“ Der Beirat sei sehr wichtig für alle kommenden Planungen der Stadt: „Menschen ohne Behinderung nehmen meistens gar nicht wahr, was Menschen mit Behinderung brauchen. Die Erfahrungen der Menschen mit Beeinträchtigung sind deshalb so wichtig und müssen in die städtischen Entscheidungen einfließen“, so Krause.

Beirat darf eigene Anträge in die Gremiensitzungen einbringen

Wie das funktioniert? Genauso wie bei anderen Beiräten: Abgesandte werden an den politischen Gremiensitzungen teilnehmen. Dort haben sie nicht nur das Recht, sich zu Themen zu äußern, sie dürfen auch ihre eigenen Anträge stellen. So ist es in der achtseitigen Satzung des Beirats festgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kaltenkirchen leben (Stand Juni 2021) 2130 Menschen mit Schwerbehinderung und 1223 Menschen mit Gleichstellung. Letztere haben einen Behinderungsgrad zwischen 30 und 49, Schwerbehinderte einen Grad zwischen 50 und 100. Beide Gruppen sind aufgerufen, am Freitag, 9. September, zwischen 13 und 15 Uhr ihren Beirat zu wählen. Auch einige chronisch Kranke gehören zu den Wahlberechtigten, ebenso wie Eltern von Kindern mit Behinderung.

Das sind die Kandidaten Der erste Behindertenbeirat in Kaltenkirchen wird am Freitag, 9. September, von 13 bis 15 Uhr im Rathaus gewählt. Zur Wahl stellen sich Geesche Altenhöner, Torben Bröer, Daniela Bünemann, Lena-Marie Enderlein, Caroline Ehrke, Ilse Garken, Martina Groth, Kersten Hansen, Claudia Klee, Stefan Pohlmann, Jan Rudolph, Sabine Schulz, Heinrich Stremmer, Yasemin Weber und Rolf Zöller.

Doch die Wahl könnte sich für einige als schwierig erweisen. Darauf machte Torben Bröer, einer der Kandidaten für den Beirat, auf der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung aufmerksam. Er monierte, dass nur in einem bestimmten, relativ kurzen Zeitraum gewählt werden könne. "Was ist mit den Menschen, die bettlägerig, blind sind, oder mit denen, die an dem besagten Tag keine Zeit haben oder nicht in der Stadt sind, um zu wählen?", fragte er. Er selbst und auch andere Kandidaten seien am 9. September nicht in Kaltenkirchen und könne sich dann nicht persönlich vorstellen, sondern nur mit einem kleinen schriftlichen Text. Eine kurzfristige Lösung wurde ihm nicht angeboten.

Dolmetscherinnen übersetzen simultan bei der Wahlversammlung

„Es können auch Familienangehörige oder gesetzliche Betreuer stellvertretend zur Wahl kommen“, erklärt Alina-Sophie Groth. Die 21-jährige Verwaltungsfachangestellte ist im Rathaus für Wahlen und Statistik verantwortlich. „Eine Briefwahl ist nicht möglich, da das nicht in die Satzung aufgenommen wurde“, sagt sie. Allerdings sei das für die nächste Wahl in fünf Jahren empfehlenswert, findet auch der Bürgermeister. Diesmal können nur die Anwesenden wählen. Wenn bis 15 Uhr alle Stimmen abgegeben sind – jeder darf vier Kreuze auf dem Stimmzettel machen – wird gleich darauf durchgezählt und dann das Ergebnis verkündet. Von den 15 Kandidaten (9 Frauen, sechs Männer), die sich zu Beginn alle kurz vorstellen, werden die Acht mit den meisten Stimmen den neuen Beirat stellen. Mitglied wird automatisch der Behindertenbeauftragte Andreas Mecke.

Bei der Wahlveranstaltung werden Gebärden-Dolmetscherinnen und Dolmetscherinnen für leichte Sprache anwesend sein und simultan übersetzen. Sowohl die Kandidaten als auch der Bürgermeister hoffen auf eine große Wahlbeteiligung am 9. September.