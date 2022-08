Für 12 Millionen Euro wird die Holstentherme Kaltenkirchen um eine „Paradiesinsel“ erweitert. Die ersten Besucher können in 2024 – so ist die Planung – den neuen Bade- und Relaxbereich stürmen. Am Montag gab es den ersten Spatenstich. Diskutiert wurde am Rande ein Vorschlag von Ministerpräsident Günther.

Kaltenkirchen. Noch ist es eine Baustelle wie jede andere, aber werden soll es eine Paradiesinsel. Am Montag wurde der erste Spatenstich für die Erweiterung der Holstentherme Kaltenkirchen gesetzt. Die Arbeiten sind zwar schon in Gang, aber der offizielle Akt folgte nun im Beisein von Vertreter der Holstentherme, der Stadt, der Politik und anderer Gäste. Für 12 Millionen Euro wird gebaut. Eröffnung soll in 2024 sein.

„Jede Investition lohnt sich“, ist Stefan Hinkeldey, Geschäftsführer der Holstentherme, sich sicher. Die Verantwortlichen der Holstentherme hätten in den ganzen 31 Jahre seit Eröffnung des Erlebnisbades immer „den Trend erkannt und die Weichen gestellt.“ Bürgermeister Hanno Krause stimmt Hinkeldey zu. „In einer Welt, die ins Schwanken gekommen ist, ist es wichtig, in die Zukunft zu sehen“, sagte er in einem Grußwort. Die Alternative sei Stillstand und das „ist ein Rückschritt“.

Holstentherme will Besucherzahl um 100.000 Gäste steigern

Die Holstentherme hat jedes Jahr – ausgenommen die vergangenen Corona-Jahre – um die 600.000 Besucher, die aus bis zu 100 Kilometern Entfernung nach Kaltenkirchen fahren. Mit der neuen „Paradiesinsel“ soll diese Zahl noch mal um 100.000 Gäste gesteigert werden. Der Erweiterungsbau bietet künftig auf fast 2.000 Quadratmetern mehrere Pools. Geplant sind 260 Quadratmeter Wasserflächen. Ein Hingucker soll die Höhe der Anlage sein: Es werden bis zu sieben Meter hohe Panoramafenster und lichtdurchflutete Bereiche geschaffen. Die „Paradiesinsel“ soll bei über 30 Grad Raum- und Wassertemperatur Südseeflair verströmen.

Ganzes Erlebnisbad soll energiesparend betrieben werden

Die "Paradiesinsel" wird mit einer ausgeklügelten Technik versehen, sodass sie möglichst energiesparend betrieben werden soll. Zudem ist eine Photovoltaik-Anlage neu mit eingeplant. Überhaupt setzt die Holstentherme mittlerweile auf einen Energiemix und verlässt sich nicht mehr nur auf Gas. Stattdessen wird der Betrieb jetzt mit einem Mix aus Gas, Öl, Strom und erneuerbaren Energien gefahren.

So wird die neue „Paradiesinsel“ der Holstentherme aussehen. © Quelle: Geising & Böker Hamburg

Bürgermeister Hanno Krause entgegnet Kritikern, die von der hohen Investition in diesen Zeit abraten, dass die Alternative sei, „die Holstentherme gegen die Wand zu fahren“. Das könne nicht im Sinne der Steuerzahler und der Bürger Kaltenkirchens sein. „Und das Leben muss und wird auch weitergehen“, betont der Rathauschef. „Es gibt auch eine Zeit nach Corona und Ukraine-Krieg.“ Die Holstentherme sei ein Leuchtturm der Stadt. Nach Meinung von Stefan Hinkeldey wird es in 2024, wenn die „Paradiesinsel“ eröffnet werden soll, kein anderes Erlebnisbad dieser Art in Norddeutschland geben. „In einer Zeit, in der sich viele andere wegducken, investieren wir.“

Vorschlag des MP: Holstentherme fühlt sich nicht angesprochen

Am Rande des Spatenstiches wurde ein aktueller Vorstoß des Landeschefs diskutiert: Den Vorschlag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass Wellness- und Saunabereiche von Hotels und Einrichtungen doch im Winter nicht betrieben werden sollen, um Energie zu sparen, findet Stefan Hinkeldey zwar verständlich, zieht sich den Schuh allerdings nicht an. Er fühle sich mit der Holstentherme nicht angesprochen. Der CO2-Fußabdruck der Besucher sei klein, denn die Menge der Gäste relativiere den Verbrauch. „Wir sind keine Energiefresser.“ Hinkeldey gibt zu bedenken, dass viele Hotels in Norddeutschland gerade im Winter davon leben würden, ihren Gästen einen Spa-Bereich anbieten zu können. Das dürfe bei allem Einsparen nicht vergessen werden.