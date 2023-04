﻿Erweiterung Gymnasium: Bauausschuss einigt sich auf Anbauvariante

Vor knapp zwei Wochen sollte der Bauausschuss in Bad Bramstedt über die Architektenpläne zur Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums abstimmen. Doch die Informationen waren den Ausschussmitgliedern zu spärlich. Nun gab es eine Sondersitzung. Das ist das Ergebnis.

Links am Hauptgebäude der Jürgen-Fuhlendorf-Schule soll ein neuer zweigeschossiger Klassentrakt mit zehn Klassenräumen angebaut werden.

Bad Bramstedt. Die Zeit läuft: Reicht die Stadt bis zum 31. Mai nicht alle Architektenpläne für die Sanierung und Erweiterung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule (JFS) ein, verfallen rund drei Millionen Euro Landeszuschüsse. Bereits vor knapp zwei Wochen wurden den Kommunalpolitikern im Bauausschuss die Pläne vorgestellt – die Mitglieder fühlten sich von den Mitarbeitern des Bauamtes allerdings nicht ausreichend informiert. Immerhin sollten sie einem Zwölf-Millionen-Euro-Projekt zustimmen. Die daraufhin anberaumte Sondersitzung fand nun statt. Es kam zu einer Einigung.

Die Architektin Lea Ringlebe vom Architekturbüro bh-Architekten in München war diesmal vor Ort und stellte den Ausschussmitgliedern vier Varianten für die Erweiterung des Gymnasiums vor und beantwortete alle Fragen. Die Architektin selbst favorisierte die Variante vier. Auch der anwesende Schulleiter des Gymnasiums, Holger Oertel, sprach sich für die vierte Variante aus, da diese deutlich kürzere Wege im Schulablauf bedeute als beispielsweise die Variante eins. Variante vier beinhaltet einen zweigeschossigen Anbau am linken Flügel des Schulgebäudes – dort, wo sich die Heizungsräume befinden – mit Zugang zur Mensa.

Pelletsheizung wird nun doch nicht eingebaut

Sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Obergeschoss sind jeweils fünf Klassenräume geplant. Auf dem Flachdach ist Platz für Solarthermie oder Fotovoltaik. Auch die SPD-Fraktion ließ sich von dieser Variante überzeugen. Die CDU sprach sich zunächst für die Variante eins aus. Nach einer kurzen Beratungspause kamen die Ausschussmitglieder wieder zusammen und stimmten dann aber einheitlich für die Variante vier.

Doch nicht nur der Anbau gehörte zu den Plänen. Die energetische Sanierung steht ebenfalls an. Die einst von den Grünen und der CDU beschlossene Pelletsheizung wurde auf der Sondersitzung über Bord geworfen. Der Hauptausschuss soll am 25. April formal den Beschluss des Bauausschusses aufheben und nun für eine Hybridlösung mit Wärmepumpe plädieren, wie es auch die Planer vorschlagen. Pelletsanlagen seien laut Planer häufig störungsanfällig. Es sei zu befürchten, dass die Schule im schlimmsten Fall einige Tage ohne Heizung auskommen müsste. Zudem seien Pelletsanlagen im Betrieb sehr kostenintensiv.

Ersten Schätzungen zufolge werden Sanierung und Erweiterung der Schule rund zwölf Millionen Euro kosten. Diese Summe wurde bereits in den Haushalt der Stadt – aufgeteilt auf die Jahre 2023, 2024 und 2025 – eingestellt. Ob die Stadt mit den Millionen auskommt, ist noch fraglich. Die Jürgen-Fuhlendorf-Schule wurde in den 1970er-Jahren gebaut – Sanierungen im energetischen Bereich sind nicht nur kompliziert, sondern auch sehr kostenintensiv. Bürgermeisterin Verena Jeske hatte sich deshalb in der Vergangenheit schon mehrfach für den Neubau eines Gymnasiums ausgesprochen.