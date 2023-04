﻿Land bestätigt: In Schmalensee war der Wolf unterwegs

Am Ostermontag gegen 17 Uhr gelang Christian Detlof aus Schmalensee kurz vor dem Ortsschild die Aufnahme eines Wolfs.

Schmalensee. Das Tier, das Ostermontag gegen 17 Uhr die Tarbeker Straße kurz vor dem Ortsschild von Schmalensee die Fahrbahn überquerte, ist ein Wolf. Das bestätigt das zuständige Landesamt für Umwelt am Donnerstag. Mitarbeitende der TU Dresden hatten die Aufnahmen, die der Schmalenseer Christian Detlof zufällig mit seiner Kamera geschossen hatte, ausgewertet und kamen zu dem Ergebnis, dass es sich um den Grauhund handelt.

Nachdem sich die Sichtung am Ortsrand herumgesprochen hat, gibt es etwas Unruhe in Schmalensee. Das bestätigt Gerhard Harder. Er ist einer der Jäger im Dorf und erzählt, dass ein Mitjäger bereits vor gut drei Monaten zwei Mal einen Wolf im Revier Schmalensee gesehen hatte. Dann sei lange Ruhe gewesen. Bis zu der Begegnung am Ostermontag.

Schafhalter in Schmalensee sperren ihre Tiere nachts ein

Vom Wolf gerissenes Wild hatten Harder und seine Jagdfreunde bisher nicht gefunden. „Nutztiere wurden bis jetzt bei uns nicht angegriffen“, sagt Harder im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe zwei Schafhalter im Dorf, die würden ihre Tiere mittlerweile nachts in einen sicheren Stall sperren.

Jäger Harder ist relativ entspannt. „Die Wölfe streifen hier herum, damit müssen wir leben“, sagt er. Gerhard Harder weist darauf hin, dass Hundehalter, wenn sie in Schmalensees Feldmark unterwegs sind, ihre Tiere an die Leine nehmen sollten.

„Hunde können unter Umständen, wenn sie sich unbeaufsichtigt in Wald und Flur bewegen, von Wölfen angegriffen, verletzt oder getötet werden. In Gebieten, in denen Wölfe vorkommen, sollten Hunde daher immer angeleint sein“, heißt es auch als Hinweis vom Land Schleswig-Holstein.