﻿Streit in Bad Bramstedt: Was hat der Essensautomat im Gymnasium zu suchen?

Asiatische Nudelgerichte bot in den jüngsten Tagen ein Automat in der Sporthalle der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt an – sehr zum Ärger von Bürgermeisterin Verena Jeske. Der Betrieb sei mit der Stadt nicht abgesprochen worden, laufe allen Energiesparbemühungen zuwider und das auf Kosten der Stadt. Nun ist das Gerät abgeschaltet worden.

Bad Bramstedt. Seit einigen Tagen steht ein „Smart-Kitchen-Automat“ in der Sporthalle der Jürgen-Fuhlendorf-Schule von Bad Bramstedt. 24 Stunden am Tag können dort wahlweise vegane oder fleischhaltige asiatische Nudelgerichte geordert werden. Die Bürgermeisterin ist darüber erbost. „Das war mit der Stadt nicht abgesprochen“, sagt Verena Jeske. „Wir sind alle aufgefordert, Strom zu sparen, und die Schule macht das Gegenteil.“ Der Automat sei zudem eine Konkurrenz zum Bistro der Schule, in dem es kalte, aber auch warme Speisen gebe.

Schulleiter Holger Oertel wollte sich auf unsere Anfrage nicht näher zu dem Streit äußern: „Wir stimmen alles mit der Stadt ab.“ Allerdings sei auch schon ein Kaffeeautomat aufgestellt worden. Niemand habe sich darüber aufgeregt.

Essensautomat im Gymnasium Bad Bramstedt: Stadt hat keine Genehmigung erteilt

Das Abstimmen mit der Stadt jedoch hat sich nach Angaben der Bürgermeisterin auf ein Gespräch mit dem Schulamt beschränkt. Eine Genehmigung habe die Stadt nicht erteilt. Die wäre aber erforderlich, weil solch ein Automat rund um die Uhr Strom verbrauche, so Jeske. „Es geht nicht, ungefragt einen weiteren Verbraucher als Stromnetz zu bringen, wofür die Stadt bezahlt.“

Den Schülerinnen und Schüler würde im Unterricht beim Thema Nachhaltigkeit vermittelt, dass sie Strom und Gas sparen sollen. Die Schule aber mache das Gegenteil. Jeske erinnert daran, dass das Gymnasium im Jahr 560 000 Euro an Energiekosten verursache. Sparen sei das Gebot der Stunde.

Streit über Essensautomat: Auch das FEK bietet warme Speisen im Gymnasium Bad Bramstedt

Laut Jeske habe die Stadt lange mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster über einen Bistro-Betrieb in der Schulmensa verhandelt, sogar zwei Konvektomaten angeschafft, damit es auch warme Speisen gibt. "Wir haben mit dem FEK einen guten Partner dafür an unserer Seite." Ohne Absprache werde nun eine schulinterne Konkurrenz dazu geschaffen. "Das ist schlechtes Benehmen und widerspricht einer vertrauensvollen Geschäftsbeziehung", so die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Verena Jeske wirft Schulleiter Holger Oertel vor, von Nachhaltigkeit zu sprechen, aber nicht danach zu handeln. © Quelle: Einar Behn (Archiv)

Der Essensautomat wird vom Bad Bramstedter China-Restaurant Ho betrieben. Zusätzlich zu den asiatischen Nudelgerichten gab es in den jüngsten Tagen dort auch weitere Gerichte der Bad Bramstedter Gaststätte „Gazelle“.

Inhaber Siu-Ki Ho zeigt sich überrascht vom Wirbel um den Automaten. „Die Idee war mir während der Corona-Pandemie gekommen. Meine Kinder gingen in die Grundschule und bekamen nur noch Brötchen zu essen. Die Mensa war geschlossen.“ Er habe deshalb Kontakt zu einem italienischen Unternehmen geknüpft, das die Automaten vertreibt.

Einige Zeit verstrich, bis der Automat geliefert wurde. Schließlich sei Ho mit Schulleiter Oertel übereingekommen, das Gerät in der Sporthalle des Gymnasiums aufzustellen. Zuvor habe es Gespräche mit der Fachabteilung des Rathauses gegeben. „Deshalb verstehe ich die Aufregung überhaupt nicht“, so der Restaurant-Betreiber, der als FDP-Stadtverordneter auch in der Kommunalpolitik mitwirkt.

Essensautomat im Gymnasium Bad Bramstedt: Speisen werden per Mikrowelle erwärmt

Das Essen aus dem Automaten kostet 3,50 oder vier Euro. „Großen Gewinn kann ich damit nicht machen“, betont Siu-Ki Ho. Der Automat werde aber angenommen – auch nachmittags, wenn Sportvereine die Halle nutzen. Der Apparat müsse rund um die Uhr am Stromnetz hängen, die Speisen würden bei vier Grad Celsius frisch gehalten, maximal 48 Stunden lang. Wenn jemand eine Mahlzeit ordere, werde sie automatisch in eine eingebaute Mikrowelle geschoben und das Essen dann warm ausgegeben.

Den Strom für den Automaten wolle er selbstverständlich selbst bezahlen, sagt Wirt Ho. Nächste Woche gebe es ein Abstimmungsgespräch im Rathaus, in dem die Einzelheiten geklärt werden sollen. Wohl um den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen, hat die Schule nun den Stecker gezogen. „Testphase beendet“ steht auf einem Zettel, der auf dem Automaten-Display klebt.