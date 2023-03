﻿Evangelische Kirche: Propst Havemann verliert überraschend seinen Job

Bad Segeberg. Daniel Havemann hat die Wiederwahl als Propst des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Plön-Segeberg verfehlt. Der lange schwelende Streit um den Kirchenkreischef hat damit einen Höhepunkt erreicht. In zwei Wahlgängen konnte der 56-jährige Theologe auf einer Synodentagung nicht die erforderliche Mehrheit auf sich vereinigen. Havemann reagierte enttäuscht, sagte aber auch, er gehe erhobenen Hauptes.

Die Synode ist mit 86 Plätzen besetzt, für eine Wiederwahl wäre eine Zweidrittel-Mehrheit von 44 Ja-Stimmen nötig gewesen. 67 Wahlberechtigte waren bei der Tagung im Bildungswerk in Bad Segeberg anwesend waren. Im ersten und zweiten Wahlgang stimmten jeweils 36 Synodale für Havemann. Damit endet seine Amtszeit Mitte August. Die Propststelle wird neu ausgeschrieben.

Bischof hatte Dienstaufsichtsbeschwerde zurückgewiesen

Im Kirchenkreis Plön-Segeberg brodelt es seit Langem. Bisheriger Höhepunkt war eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Havemann von Bettina Gräfin Kerssenbrock aus Tralau, die von Bischof Gothart Magaard (Schleswig) im vergangenen Jahr abgewiesen wurde. Einer der Vorwürfe: Havemann agiere er eigenmächtig und missachte die Verfassung des Kirchenkreises Plön-Segeberg. So habe er die Schließung des Propsteialtenheimes betrieben, gleichzeitig ein überdimensioniertes Verwaltungsgebäude für mehr als 11 Millionen Euro in Bad Segeberg bauen lassen.

Bischof Magaard reagierte betroffen auf die Entscheidung der Synode: „Ich persönlich bin enttäuscht von diesem Wahlausgang.“ Der Kirchenkreis Plön-Segeberg müsse sich nun auf den Weg machen, die Nachfolge gut und schnellstmöglich zu regeln.

Christian Schröder, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenkreisrates, des Gremiums also, das Havemann einstimmig zur Wiederwahl vorgeschlagen hatte, richtete deutliche Worte an die Synode. Über Havemann sagte er: „Mit ihm geht ein Mann, der dem Kirchenkreis hervorragend gedient, viel auf den Weg gebracht hat und für notwendige und zukunftsweisende Entscheidungen einstand, selbst dann, wenn diese unpopulär waren.“

Havemann: Den Wandel kann man nicht abwählen

Propst Havemann sagte, dass er das Ergebnis akzeptieren werde. „Das tue ich aus Überzeugung, denn das ist Demokratie.“ Man habe hier, gerade auch in den zurückliegenden Monaten, viel in Bewegung gebracht. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Neustrukturierung der Kirchenkreisverwaltung, der Bau eines energieneutralen Verwaltungsgebäudes in Bad Segeberg, der Aufbau eines Kita-Werks, die Schließung des Propsteialtenheims und der Kirchspielprozess „Kirche 2030“.

„Einen Propst kann man abwählen, den Wandel nicht“, sagte Havemann. „Ich wünsche der Synode, dass der Kirchenkreis an das anknüpfen kann, was uns stark gemacht hat.“ Er gehe, schloss Havemann, mit hocherhobenem Haupt.

Am Ende der Synode erstattete Propst Havemann noch Bericht über den Stand des Neubaus im Birkenweg in Bad Segeberg. Ende April wird die Kirchenkreisverwaltung in das Gebäude umziehen. Die Baukosten betragen 11,1 Millionen Euro, die Synode hatte, nachdem die Kostenschätzung von rund 10 Millionen Euro nicht eingehalten werden konnte, 11,5 Millionen für den Neubau freigegeben.

Der Kirchenkreis Plön-Segeberg erstreckt sich von Laboe bis Bargfeld im Kreis Stormarn. 109 000 evangelisch-lutherische Christen gehören ihm an. Neben Bad Segeberg gibt es einen zweiten Propstsitz in Preetz, der mit Erich Faehling besetzt ist.