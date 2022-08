﻿Ex-Landrat: Kieler Staatsanwaltschaft erteilt noch keine Erlaubnis zur Beerdigung

Niemand zweifelt daran, dass es sich bei der Anfang August in der Feldmark zwischen Leezen und Groß Niendorf gefundenen Leiche um den früheren Segeberger Landrat Anton Graf Schwerin von Krosigk handelt. Doch offiziell ist die Identität noch nicht bestätigt – und das hat Folgen.

Bad Segeberg. Die Todesursache steht längst fest, die Identität noch nicht – zumindest nicht zweifelsfrei und offiziell. Noch immer liegt der Leichnam, der am 4. August nahe eines entlegenen Ackers an der Grenze zwischen den Gemeinden Leezen und Groß Niendorf gefunden wurde, bei der Rechtsmedizin in Kiel. Dabei zweifelt niemand, auch nicht die Kieler Staatsanwaltschaft, ernsthaft daran, dass es sich um Anton Graf Schwerin von Krosigk handelt.

Man gehe natürlich davon aus, dass es Segebergs früherer Landrat ist, erklärte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag auf Nachfrage von KN-online. Doch sei das eingeleitete Ermittlungsverfahren erst dann wirklich abgeschlossen, wenn der Tote zweifelsfrei identifiziert sei. „Er hat dort leider sehr lange in der Sonne gelegen“, erklärte Bimler. Und es ist auch ohne weitere Erläuterungen klar, was er damit sagen will.

Solange die Kolleginnen und Kollegen in der Gerichtsmedizin noch kein endgültiges Ergebnis vorgelegt hätten, könne seine Behörde auch keine Beerdigungserlaubnis erteilen. Er rechne damit aber bereits in den kommenden Tagen. Der Leichnam werde dann sofort freigegeben. Dass er zunächst beschlagnahmt wurde, sei in solchen Fällen üblich.

Keine Traueranzeige, kein Beerdigungstermin

Auf eine harte Probe stellt dieses Verfahren nun vor allem die Angehörigen. „Viele Menschen wundern sich, warum noch keine Traueranzeige erschienen ist und es auch keinen Termin für eine Beerdigung gibt“, berichtete der Sohn des Verstorbenen, Wilfried Graf Schwerin von Krosigk. „Dabei kann es bei Erwägung aller Umstände überhaupt keinen Zweifel daran geben, das der aufgefundene Tote unser Vater war.“

Nicht nur habe der 97-Jährige in der Nähe seines Wagens gelegen und den Autoschlüssel bei sich gehabt: „Ich habe auch persönlich anhand von mir vorgelegten Fotos seine Schuhe, seine Armbanduhr und seinen Ring verifizieren können. Auch trug er, wie mir versichert wurde, die gleichen Kleidungsstücke, in denen er das Haus verlassen hatte“, so Schwerin von Krosigk.

Angehörige: Unverhältnismäßig und nicht notwendig

Zudem könnte sein Zahnarzt sicher ohne Zweifel das Gebiss identifizieren, wenn man ihn denn befragen würde. Die angeordnete DNA-Untersuchung erscheine ihm als „eine dieser bürokratischen Maßnahmen, die sich bei vernünftiger Betrachtungsweise unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit in diesem Fall als nicht notwendig erweisen dürfte.“ Vor allem jedoch sei sie eine riesige Belastung für die Hinterbliebenen, die ihre Trauer nicht abschließen können.

Dass die Feststellung der Identität des Toten noch Wochen in Anspruch nehmen dürfte, wie die Kriminalpolizei den Hinterbliebene nach deren Darstellung mitgeteilt habe, ist laut Staatsanwaltschaft höchst unwahrscheinlich. „Dass dauert in der Regel ein bis zwei Wochen.“ Aktuell könnte es wegen der Ferienzeit jedoch ein wenig länger dauern, sagte Bimler. Sobald man die Rückmeldung habe, werde die Freigabe umgehend veranlasst.

Todesursache bei Graf Schwerin von Krosigk: Unterkühlung

Gestorben ist Anton Graf Schwerin von Krosigk mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Unterkühlung. Das hatte die erste Obduktion in Kiel ergeben. Ein Fremdverschulden war zuvor bereits ausgeschlossen worden.

Anton Graf Schwerin von Krosigk, von 1966 bis 1990 Landrat des Kreises Segeberg, war seit dem 18. Juli vermisst worden, nachdem er sich allein mit dem Pkw auf den Weg von Bad Segeberg zu einem Treffen der Rotarier in Högersdorf gemacht hatte. Danach verlor sich seine Spur.

Erntehelfer entdeckten von Krosigks in den Graben gefahrenen Wagen und einen Leichnam schließlich am 4. August nahe eines entlegenen Ackers an der Grenze zwischen den Gemeinden Leezen und Groß Niendorf. Für die Polizei war der tragische Fall damit abgeschlossen.

Wie Graf Schwerin von Krosigk auf dem kurzen Weg von Bad Segeberg nach Högersdorf – eigentlich eine sehr einfache Strecke – dermaßen die Orientierung verlieren konnte, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Die Ermittler gehen von einem medizinischen Notfall aus.