﻿Exorzismus in Kisdorferwohld: Neuer Horrorthriller von Vincent Voss spielt im Forst Endern

Wakendorf II. Wenzel Waschischek hat gerade während der Corona-Jahre den nahen Forst Endern schätzen und lieben gelernt. Er hat viel Zeit in dem Wald verbracht. Da lag es in seinen Augen nahe, dass der Hobbyautor aus Wakendorf II, der unter dem Namen Vincent Voss bislang ein Dutzend Bücher geschrieben hat, seinen neuen Horror-Thriller in den Endern spielen lässt. „Der Fliegenmann“ heißt das neueste Werk des Familienvaters. Es geht um Exorzismus.

Mit dem Thema Exorzismus, dem Austreiben von bösen Geistern aus einem Körper, hat sich Waschischek, der sein Geld als Flüchtlingskoordinator der Gemeinde Henstedt-Ulzburg verdient, bereits lange beschäftigt. Als die Pläne für „Der Fliegenmann“ konkreter wurden, befasste der Wakendorfer sich noch intensiver damit. „Ich habe mir Gerichtsprotokolle der Verhandlung um den Tod von Anneliese Michel von 1976 besorgt“, erzählt Waschischek. Zwei katholische Priester hatten an der Frau den großen Exorzismus vollzogen. Sie starb und die Priester sowie zwei weitere Personen wurden wegen der ungeklärten Todesursache angeklagt und verurteilt.

„Der Fliegenmann“: Amelie Fischer ist im neuen Buch von Vincent Voss wieder eine Hauptfigur

Auch Dokumentationen und weiteres Material zur Teufelsaustreibung schaute Wenzel Waschischek sich an. Dann ging es ran an die Geschichte. Die ersten Szenen, ein schreiendes Kind, das aus dem Wald rennt, hatte der Hobby-Autor bereits früh im Kopf – und dann zu Papier gebracht. Ein Wiedersehen gibt es mit Amelie Fischer, einer Professorin am Hamburger Institut für Ethnologie. Diese fiktive Person spielt im vorherigen Taschenbuch „Im Eis“ eine der wichtigsten Rollen. Und auch im nächsten Horror-Buch, das Waschischek zurzeit angeht, wird Amelie auftauchen. „Sie bleibt dabei“, verrät der Autor. Dann allerdings an der Nordsee und in Portugal.

Lesung: „Der Fliegenmann“ bei der Kukuhu Am Montag, 29. Mai, ab 20 Uhr wird Wenzel Waschischek als Autor Vincent Voss aus dem Buch „Der Fliegenmann“ vorlesen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst und Kultur Henstedt-Ulzburg“ (Kukuhu) will er ab 20 Uhr in der Kulturkate an der Beckersbergstraße in Henstedt-Ulzburg aus seinem neuen Horrorthriller lesen. Das Buch wird in wenigen Tagen im freien Verkauf unter anderem in der Buchhandlung Rahmer in Henstedt-Ulzburg zum Preis von 17,90 Euro erhältlich sein. Es ist im Verlag Torsten Low erschienen.

Gut ein Jahr intensiver Arbeit brauchte es, bis „Der Fliegenmann“ fertig war. Vorgestellt hat Wenzel Waschischek es vor Kurzem auf der Leipziger Buchmesse. Das Feedback sei gut gewesen, berichtet Waschischek stolz. Er hat inzwischen eine treue Fangemeinde.

Exorzismus ist bisher in einer Kurzgeschichte des Wakendorfer Autoren aufgetaucht. Dieses neue Buch beschäftigt sich auf fast 450 Taschenbuchseiten damit. Einige Illustrationen hat Jörg Neidhardt beigesteuert. Die Umschlaggestaltung, die Wenzel Waschischek besonders gut gefällt, hat Timo Kümmel übernommen. Zu sehen ist eine Fliege, die in einem mystisch wirkenden Geäst liegt.

Henstedter Kirche und der Pastor spielen eine Rolle im Horrorthriller „Der Fliegenmann“

Die Eiche an dem Bach Bredenbek, von der das Böse in „Der Fliegenmann“ ausgeht, gibt es wirklich in den Endern. „Die Schauplätze passten perfekt“, sagt Waschischek. Auch die Henstedter Kirche und deren Pastor sind Teil der Geschichte. Die Fliege spielt eine große Rolle in dem Thriller. Nur tritt sie nicht einzeln, sondern in großen Schwärmen auf und zeigt, dass das Böse Fahrt aufnimmt. Mehr sei zur Geschichte nicht verraten.

Als er sein neuestes Werk endlich in der Hand gehalten hatte, war Wenzel Waschischek sehr stolz und gerührt. „Das ist ein tolles Gefühl.“ Sein Herz hängt an jedem seiner Horror-Bücher. Übrigens gruselt er sich selbst auch mächtig – selbst beim Schreiben seiner Geschichten. „Das ist ganz furchtbar“, sagt der Wakendorfer und muss darüber lachen. Er sehe den Forst Endern nun mit anderen Augen. Wenn es knackt und knirscht im Wald, schaue er sich lieber einmal mehr um. Das Böse schlafe nicht.

