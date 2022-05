Fahrbahn abgesackt: Rosenstraße in Bad Bramstedt bleibt weiter gesperrt

Schon seit Wochen ist in Bad Bramstedt die Rosenstraße voll gesperrt, eine beliebte Abkürzung. Die Fahrbahn ist dort abgesackt, eine Reparatur nicht in Sicht, weil das Bauamt keine Baufirma findet. Gute Nachrichten dagegen für eine weitere Straße im Stadtgebiet.

Bad Bramstedt.Auf den ersten Blick sieht es nur nach einem Riss in der Asphaltdecke der Rosenstraße aus. Doch Telse Witten, Ingenieurin im Bad Bramstedter Bauamt, sagt, dass die Fahrbahn „versackt ist“. Damit der Schaden nicht größer wird, musste die Straße voll gesperrt werden. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.

Schon im Herbst letzten Jahres waren Vertiefungen in der Fahrbahn der Rosenstraße, westlich des Liethbergs, aufgefallen. Weil die immer schlimmer wurden, habe die Straße dann vor einigen Wochen gesperrt werden müssen. Was dort genau passiert ist, sei unklar, sagt Telse Witten. Untersuchungen der Abwasserleitungen hätten keinen Befund ergeben. „Die Rohre sind nicht mehr neu, aber auch nicht eingebrochen“, so die Ingenieurin. „Wir haben in Bad Bramstedt Straßen, von denen wir gar nicht wissen, was sie für einen Unterbau haben. Bei einigen sei in früheren Jahren einfach auf Sand asphaltiert worden. Das könne auch in der Rosenstraße der Fall sein.