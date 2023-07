Falsche Polizisten: Drei Verdächtige nach Betrugsversuch in Schmalfeld festgenommen

Schmalfeld/Kaltenkirchen. Drei Verdächtige sind nach einem Betrugsversuch in Schmalfeld vorübergehend festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden die mutmaßlichen Täter nach einem Betrugsversuch durch sogenannte falsche Polizisten am vergangenen Donnerstag aufgegriffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler meldete sich eine angebliche Kriminalbeamtin am Donnerstagnachmittag bei einer älteren Schmalfelderin und behauptete, dass das Vermögen der Angerufenen das Ziel von Kriminellen sei. In der Nacht werde mit einer Aktion der Kriminellen gerechnet.

Angeblicher Oberstaatsanwalt setzte die Schmalfelderin unter Druck

Ein angeblicher Staatsanwalt befragte die Seniorin während des Telefonats zu ihren Vermögensverhältnissen. Zudem wurde die Frau von einem falschen Oberstaatsanwalt unter dem Vorwand, dass sie der Schweigepflicht unterliegen würde, unter Druck gesetzt. So sollte verhindert werden, dass die Seniorin nachdenkt oder sich von Angehörigen beraten lässt.

Die Betrüger brachten die Frau schließlich dazu, mehr als 100 000 Euro aus dem Tresor zu holen. Angeblich sollte das Geld abgeholt werden, um es in einer Asservatenkammer sicher zu verwahren. Die Schmalfelderin hatte sich zwischenzeitlich über ihr Handy mit einer Vertrauensperson beraten, die kurz vor der Geldübergabe die Polizei informierte.

Polizei stoppte mutmaßliche Betrüger nahe Kaltenkirchen

Gegen 22.45 Uhr erschien ein Mann an der Anschrift, ergriff aber kurz darauf ohne Beute die Flucht und lief zu einem Kleinwagen, der sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Mit mehreren Streifenwagen wurde nach dem Auto gefahndet. Nahe der Anschlussstelle Kaltenkirchen kontrollierten die Einsatzkräfte einen Wagen, der zur Beschreibung passte, und nahmen dessen drei Insassen im Alter von 21 bis 23 Jahren vorläufig fest. Die Tatverdächtigen aus Niedersachsen wurden aus Mangel an Haftgründen im Laufe des Freitags entlassen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt und warnt angesichts mehrerer Anrufe falscher Polizeibeamter in Kaltenkirchen und dem Umland vor den Maschen der Täter. Unbekannte Anrufer versuchen immer wieder, an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Wer unsicher im Umgang mit derartigen Telefonaten ist, kann sich an jede Polizeidienststelle oder an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden (Tel. 04551/8842141).

KN