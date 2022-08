Ein als Handwerker getarnter Trickbetrüger hat am Freitag eine Rentnerin in Bimöhlen bestohlen. Mit einem angeblichen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft erschlich sich der Täter Einlass in das Haus. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können, warnt die Polizei.

