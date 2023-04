﻿Regionales im Regal: Henstedt-Ulzburger Bauern pressen ihr eigenes Rapsöl

Pfiffige Landwirte

Jana Blohm sitzt in einem Rapsfeld und hält eine Flasche mit eigenem Rapsöl aus Henstedt-Ulzburg in den Händen.

Landwirte sind in vielen Bereichen vom Weltmarktpreis abhängig. Um dem ein wenig zu entgehen, hat Familie May aus Henstedt-Ulzburg als ersten Versuch fünf Tonnen Raps aus eigener Ernte gepresst, es in Flaschen abgefüllt und bietet es in zwei Hofläden an. Das sind die Gründe.

