﻿Familienzentrum: mehr Platz, mehr Angebote für Eltern und Kinder

Bad Bramstedt. Neue Räume, neue Angebote: Seit einigen Tagen ist das Familien- und Integrationszentrum der Lebenshilfe Bad Bramstedt am Bleeck ansässig. Etwas versteckt hinter dem DRK-Kleidershop gelegen, hat die aus öffentlichen Geldern finanzierte Einrichtung jetzt auf 112 Quadratmetern Platz. Von montags bis freitags gibt es laufend Angebote für Eltern und Kinder – von der Rückbildungsgymnastik bis zum Deutschkursus. „Bei uns ist alles kostenlos“, betont Leiterin Katrin Wünsche (38).

Sie und ihre Kollegin Julia Lippstreu (41) hatten zuvor zwei Büros in der Glückstädter Straße, „neun und sechs Quadratmeter groß“, so Katrin Wünsche. Für ihr Kursangebot nutzen sie die kleine Turnhalle der Kita Mullewapp oder den Gemeinderaum der katholischen Kirche. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Herzstück des neuen Sitzes ist ein großer Raum, in dem es offene Eltern-Kind-Spieltreffs, auch für Geflüchtete aus der Ukraine, einen Näh- und Klöntreff, einen Computerkursus für Jugendliche und Deutschkurse für Migranten gibt. Und zweimal im Monat gibt es mittwochabends eine Selbsthilfegruppe für „verwaiste Eltern“, Mütter und Väter, die ein Kind verloren haben. Pädagogin Lippstreu ist selbst Betroffene. Sie verlor ihre 17-jährige Tochter durch einen Motorradunfall.

Spieltreffs für Kinder ohne Kita-Platz

Die Spieltreffs richten sich auch an Kinder, die keinen Kita-Platz abbekommen haben. In Bad Bramstedt sind die Tagesstätten voll ausgelastet, es gibt lange Wartelisten. Mütter, die aus der Ukraine mit ihren Kindern nach Bad Bramstedt fliehen, haben das Nachsehen, vor allem wenn die Kinder kurz vor der Einschulung stehen und kein Deutsch können. Für diese Menschen gibt es mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr ein Spieltreff, den Julia Lippstreu leitet. Sie spricht selbst Russisch. Außerdem befindet sich eine Lehrerin aus der Ukraine unter den Teilnehmerinnen, die den Kindern die deutsche Sprache näherbringt.

Neu hinzu kommen in den nächsten Tagen auch noch Rückbildung nach der Schwangerschaft und ein Geburtsvorbereitungskursus. „Wir arbeiten mit Hebammen zusammen“, erklärt Erziehungswissenschaftlerin Wünsche. Die Kosten hierfür tragen die Krankenkassen.

Auch kleinere Besprechungszimmer gibt es im neuen Familienzentrum. „Wir helfen bei vielen Angelegenheiten, beim Ausfüllen von Anträgen, begleiten die Eltern auch bei Behördengängen“, so Katrin Wünsche.

Kontakt zum Familienzentrum Das Familien- und Integrationszentrum Bad Bramstedt ist eine Einrichtung der Lebenshilfe gGmbH. Es ist jetzt am Bleeck 21 zu finden (hinter dem DRK-Bekleidungsshop). Tel. 04192/8928499 oder 0157/86604044, E-Mail: familienzentrum@lebenshilfe-badbramstedt.de.

Leicht verwechselt wird das Familienzentrum mit dem Familienbüro, das nur wenige Schritte entfernt über der Polizeiwache am Bleeck seinen Sitz hat. Dort werden nach Terminvereinbarungen von verschiedenen Organisationen unter anderem Schuldnerberatung, Suchtprävention und Erziehungsberatung angeboten. Träger ist die Hamburger Therapiehilfe gGmbH, bezahlt wird das Büro von Kreis und Stadt.

Das Familien- und Integrationszentrum will „Anlaufstelle ohne große Hürden für alle Familien sein“, beschreibt Wünsche ihre Aufgabe. „Hier kann jeder vorbeischauen.“ Geöffnet ist es in der Woche von 9 bis 15 Uhr, donnerstags bis 17 Uhr. Das Kursangebot findet zum Teil auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten statt. Bezahlt wird es aus Landesmitteln, die Stadt Bad Bramstedt und das Amt Bad Bramstedt-Land gewähren einen Mietzuschuss zu den neuen Räumlichkeiten.