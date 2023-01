﻿Motivation zur Mitarbeit schwindet: Ringen um Seniorenbeirat Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Das gab es noch nie: Weil sich nicht ausreichend Bewerber fanden, wurde die Wahl zum Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt im vergangenen Jahr abgeblasen. Stattdessen ernannte die Stadtverordnetenversammlung im Dezember die neuen Beiratsmitglieder, unter denen kaum noch bekannte Gesichter sind. Ende Januar soll sich das Gremium konstituieren.

Das könnte problematisch werden. Bisher waren stets Vorsitzende im Amt, die auf eine längere Mitwirkungszeit im Seniorenbeirat zurückblicken konnten. Wenn sich aber von den wenigen verbliebenen Altgedienten niemand zum Vorsitzenden wählen lassen will – wozu sie auch bisher schon nicht bereit waren – könnte es eng werden. Jörg Kamensky, Leiter des städtischen Bürgeramtes, erklärte: „Vorgespräche wird die Stadtverwaltung nicht führen – es müsste sich schon in der Sitzung ein neuer Vorstand finden.“ Sollte dies nicht gelingen, müsste die Sitzung wiederholt werden, so Kamensky.

Bad Bramstedt: Vorzeitige Wahl nach der Darknet-Affäre

Der Seniorenbeirat hatte sich nach dem Debakel um den Vorsitzenden Hartmut Heidrich im vergangenen Jahr vorzeitig aufgelöst. Heidrich war zurückgetreten, nach dem ihm aus der Kommunalpolitik vorgeworfen worden war, für den Kauf gefälschter Impfnachweise im Darknet geworben zu haben. Tatsächlich hatte er sich nur missverständlich ausgedrückt. Seine Stellvertreterin Karen Helmcke hatte darauf hin die kommissarische Leitung übernommen, unter der Bedingung nur übergangsweise bis zu einer vorgezogenen Neuwahl dieses Amt auszuüben. Sie hatte angekündigt, danach nicht mehr im Beirat mitwirken zu wollen.

Die Vorgänge um Heidrich wirkten sich aber offenbar wenig motivierend auf Menschen über 60 aus. Neun Mitglieder des Seniorenbeirats müssen gewählt werden. Trotz wiederholtem Aufruf in den Medien bewarben sich aber nur sechs Bürgerinnen und Bürger. Bei der letzten Wahl waren es noch 16 gewesen. Rund 4000 Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind und damit das aktive und passive Wahlrecht haben, leben in Bad Bramstedt.

Alle sechs Bewerber zu Beiratsmitgliedern ernannt

Erstmals in der Geschichte des in den 90er-Jahren gegründeten Beirats konnte keine Wahl durchgeführt werden. Stattdessen bestimmte die Stadtverordnetenversammlung die sechs Bewerber zu neuen Mitgliedern. Dies sind Veronika Lattich, Silke Krüger, Wolfgang Kettel, Hans Bilger, Jörg Sachsse und Hartmut Müller. Müller ist der einzige, der auch schon bisher dem Beirat angehörte.

Neben den Gewählten soll der Beirat satzungsgemäß zusätzlich aus zehn von Parteien und Verbänden entsandten Mitgliedern bestehen. Doch auch das klappt nicht. Nur fünf Organisationen meldeten Interessenten für den Seniorenbeirat.

Von den Parteien und Organisationen delegierten die Grünen Egon Marksfeld, die FDP Joachim Behm, die CDU schickt Michael Lalk in das Gremium. Die SPD hat kein Mitglied benannt. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde wird von Elli Doose vertreten, die katholische von Bernhard-Michael Domberg. Die beiden Kirchenvertreter wirkten auch bisher schon im Beirat mit. Die anderen vier Organisationen, die berechtigt sind, Delegierte in den Beirat zu schicken, verzichten darauf. Das sind das DRK Bad Bramstedt, der Bürger- und Verkehrsverein, der Sozialverband Deutschland und die Volkshochschule.

In der konstituierenden Sitzung, die Ende Januar geplant ist, muss das neu gewählte Gremium den Vorstand wählen. Er besteht aus dem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Kassenwart, die jeweils auch Stellvertreter haben. Beraten wird auch, wie es inhaltlich weitergeht. Der Seniorenbeirat bot bisher Theaterfahrten, im September Seniorentage und einmal im Monat das „Forum im Schloss“ an, in dem Vorträge zu den verschiedensten Themen gehalten wurden. Darüber hinaus sind Mitglieder des Beirates in allen Sitzungen der politischen Gremien präsent, um die Interessen der älteren Einwohner zu vertreten. Sie haben Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht haben.