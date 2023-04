﻿FDP Bad Bramstedt geht mit drei Frauen auf vorderen Plätzen ins Rennen

Die FDP Bad Bramstedt setzt bei der Kommunalwahl am 14. Mai auf ihren vergleichsweise hohen Frauenanteil. Auf den chancenreichen vorderen fünf Listenplätzen kandidieren drei Frauen. Auch einige neue Gesichter wollen in der Ortspolitik mitmischen.

Bad Bramstedt. Die FDP Bad Bramstedt geht mit bekannten Gesichtern und einem vergleichsweise hohen Frauenanteil in die Kommunalwahl am 14. Mai. Die Mitgliederversammlung wählte auf die vorderen fünf Listenplätze drei Frauen, die auch jetzt schon in der Kommunalpolitik mitmischen: FDP-Ortsverbandsvorsitzende Kathrin Parlitz-Willhöft, Beate Albert und Ina Koppelin.

Angeführt wird die Liste der FDP von Dennis Schröder. Der Polizeibeamte ist in der noch laufenden Wahlperiode Fraktionsvorsitzender. Auf Platz 5 steht ein Politikneuling: Handwerksmeister Lennard Knaak.

Die FDP stellt zurzeit fünf Stadtverordnete. Sie hatte bei der jüngsten Kommunalwahl ihr Ergebnis fast verdoppeln können. Sie kam auf 20,4 Prozent, was wohl auf ihr Engagement gegen die Straßenausbaubeiträge zurückzuführen war. An das gute Abschneiden von 2018 will die Partei am 14. Mai anknüpfen und setzt dabei vor allem auf Frauen.

FDP-Ortsvorsitzende Kathrin Parlitz-Willhöft: „Bereits jetzt haben wir gezeigt, dass die FDP mit Beate Albert und Ina Koppelin engagierte Frauen in der Stadtverordnetenversammlung hat. Es war der Wunsch unserer Mitglieder, dass Frauen auch nach der Kommunalwahl verstärkt an den Entscheidungen beteiligt werden.“

Kommunalwahl: Stadtverordnetenversammlung in Bad Bramstedt wird größer

Da Bad Bramstedt mittlerweile mehr als 15 .000 Einwohner zählt, wächst in der kommenden Wahlperiode die Stadtverordnetenversammlung von regulär 23 auf dann 27 Sitze. Tatsächlich hat die Versammlung zurzeit aufgrund von Ausgleichs- und Überhangmandaten 26 Mitglieder. Anstatt zwölf gilt es jetzt, 14 Wahlkreise in der Stadt mit Kandidaten zu besetzen.

Dabei taucht ein von der jüngsten Wahl bekannter Name wieder auf: Helmer Krane. Der junge Jurist war 2018 der Spitzenkandidat seiner Partei. Beruflich wirkte er dann aber eine Zeit in Brüssel, gab dafür seinen Sitz ab. Jetzt bewirbt er sich als Direktkandidat im Wahlkreis 3, was aber für die kleinen Parteien eher aussichtslos ist. Auf der Liste steht Krane auf dem ebenfalls nicht aussichtsreichen Platz 8.

Vor ihm kandidiert der Schülersprecher des Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasiums, Jan Seller, auf Listenplatz 7, während Arne Burda, zurzeit Stadtverordneter, auf Platz 6 gesetzt wurde. Siu-Ki Ho, Wirt des China-Restaurants Ho, wird nach dem 14. Mai voraussichtlich nicht mehr der Stadtverordnetenversammlung angehören. Er bewirbt sich nur noch auf Listenplatz 13. In der laufenden Wahlperiode war er nachgerückt.

Einen Schwerpunkt im Wahlprogramm setzt die FDP auf die Stärkung der Wirtschaft. Stadtverordnete Beate Albert: „Dabei wird mitentscheidend sein, ob Bad Bramstedt bezahlbaren Wohnraum und ausreichend Kita-Plätze anbieten kann. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir in unserer Innenstadt bald Leerstände haben.“ Aber auch das Thema „Streichung der Straßenausbaubeiträge“ taucht im Programm der FDP wieder auf, denn für diese Forderung konnten die Liberalen bisher keine Mehrheit zusammenbringen.