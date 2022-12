﻿FDP Bad Bramstedt lässt nicht locker: Straßenausbaubeiträge müssen weg

Pünktlich zur Kommunalwahl im Mai 2023 sind die Straßenausbaubeiträge wieder Thema in der Bad Bramstedter Politik. Die FDP wird die Wahl nutzen, um, wie schon 2018, gegen die ungeliebten Beiträge Stimmung zu machen. Weil auch die Landes-SPD für die Streichung ist, gerät der SPD-Ortsverein in Erklärungsnot.

Bad Bramstedt. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen, und wie schon vor vier Jahren könnten die Straßenausbaubeiträge zum beherrschenden Thema des Wahlkampfes werden. Die FDP hat erneut zur Stadtverordnetenversammlung am Montag, 12. Dezember, die Abschaffung der umstrittenen Beiträge beantragt. Damit setzt sie vor allem die SPD unter Zugzwang, denn die fordert im Landtag ebenfalls die Abschaffung, gemeinsam mit FDP und SSW. Der Ortsverein sorgt sich aber um die Stadtfinanzen.

80 Prozent der Gemeinden in Schleswig-Holstein haben die Ausbaubeiträge bereits abgeschafft oder hatten sie gar nicht erst erhoben. Bad Bramstedt gehört zu den 20 Prozent, die noch immer eine Ausbaubeitragssatzung haben. Zuletzt wurde sie in der Bimöhler Straße und Am Badesteig angewendet. Wie immer, wenn Straßensanierungen anstehen, gab es auch in der Bimöhler Straße heftigen Protest. Die Anlieger empfinden die Beiträge als extrem ungerecht. Anwohner Hartmut Müller muss für sein Einfamilienhaus rund 4000 Euro an die Stadt abführen. Da er noch ein weiteres Haus, sein Elternhaus, in der Straße besitzt sowie ein kleineres unbebautes Grundstück, kommen 8000 Euro für den pensionierten Lehrer zusammen.

FDP will für Gerechtigkeit sorgen

FDP-Stadtverordnete Beate Albert findet es inakzeptabel, wenn in einigen Gemeinden die Beiträge noch bezahlt werden müssen, in anderen nicht. Beispiel: Kaltenkirchen hat die Beiträge im letzten Jahr abgeschafft, Bad Bramstedt nicht. Und wer im Bad Bramstedter Umland wohnt, musste noch nie welche bezahlen. Die FDP wolle mit ihrem Antrag für Gerechtigkeit sorgen. Es sollten keine so unterschiedlichen Verhältnisse in den Gemeinden herrschen. "Uns geht es auch um soziale Gerechtigkeit", sagt Beate Albert. "Es trifft auch Menschen mit kleiner Rente, die sich im Alter noch verschulden müssen." Das sei nicht zumutbar.

Die FDP hat sich gemeinsam mit SPD und SSW im Landtag für ein landesweites Verbot von Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen, scheitert damit aber bisher an der schwarz-grünen Koalition. In Bad Bramstedt hatten sich die Sozialdemokraten vor der Kommunalwahl 2018 für die Streichung der Satzung engagiert, danach diese Haltung aber aufgegeben. Stattdessen setzten sie sich zweimal für Senkungen der Beiträge ein, die dann auch beschlossen wurden.

Kann sich Bad Bramstedt die Abschaffung leisten?

SPD-Ortsvereinssprecher Jan-Uwe Schadendorf sagt: „Wir sind nach wie vor für die Abschaffung. Aber die Stadt kann sich das nicht leisten.“ Kaltenkirchen nehme 20 Millionen Euro im Jahr an Gewerbesteuer ein, Bad Bramstedt fünf Millionen. Da die FDP die Beiträge auch rückwirkend für dieses Jahr aufheben will, gingen der Stadt 1,6 Millionen Euro verloren. Angesichts eines Haushaltsdefizits von voraussichtlich über drei Millionen Euro im kommenden Jahr sei das nicht zu verkraften, so Schadendorf. Seine Forderung: Das Land müsse den finanziellen Verlust der Kommunen ausgleichen.

Olaf Schmidt hatte 2018 den Protest gegen den Ausbau der Straße „Am Wittrehm“ organisiert. Auch jetzt will er wieder dagegen vorgehen. © Quelle: Einar Behn

Die Landesregierung argumentiert dagegen, dass die Kommunen jährlich 68 Millionen Euro an Infrastrukturmitteln vom Land bekämen. Wie die SPD hält auch FDP-Stadtverordnete Albert die Unterstützung vom Land für nicht ausreichend. Ihre Partei will den Antrag dennoch stellen. „Wir stehen zu unserem Wort, wir wollen die Ausbaubeiträge abschaffen“, sagte sie gegenüber unserer Redaktion.

Dass es dazu sobald nicht kommen wird, gilt jedoch als sicher. Schon im Finanzausschuss sind die Liberalen mit ihrem Antrag gescheitert. CDU und Grüne lehnten ihn ab. Die Stadt könne nicht auf die Einnahmen verzichten, hieß es. Die SPD enthielt sich der Stimme.

2023 sollen zwei Anliegerstraßen saniert werden

Das Thema dürfte aber vor der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 die Politik weiter beschäftigen. Auch im kommenden Jahr sind wieder Straßenausbauten vorgesehen. Mit 950 000 Euro stehen Otto-Liebing-Weg und Am Wittrehm im Haushaltsplan 2023, allerdings noch mit einem Sperrvermerk versehen.

Der Ausbau der beiden Anliegerstraßen im Kurgebiet war auch schon vor der Kommunalwahl 2018 geplant. Anwohner Olaf Schmidt hatte damals mit seinen Nachbarn eine Online-Petition gegen die Straßenausbaubeiträge initiiert, die Protestnote dem damaligen Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach überreicht. Dass die Straßen bis heute unsaniert blieben, lag jedoch nicht an der Petition, sondern an der personellen Dauerkrise im Bauamt des Rathauses, das viele Aufgaben vor sich herschiebt.

Olaf Schmidt sagt: „Wir sind nicht traurig darüber, dass bisher nichts geschehen ist.“ Er will erneut den Protest gegen die Ausbaubeiträge organisieren und hat bereits einen Fragenkatalog an Bürgermeisterin Verena Jeske geschickt. Tenor: Warum lässt die Stadt die Straßen nicht, wie sie sind? Die Antwort steht noch aus.