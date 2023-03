﻿FDP tritt in Oersdorf nicht wieder zur Kommunalwahl an

In der Gemeinde Oersdorf treten bei der Kommunalwahl am 14. Mai nur die beiden Wählergemeinschaften an. Die AWOe mit Tobias Böttcher an der Spitze, der Bürgermeister bleiben möchte, und die OeWV. FDP-Gemeindevertreter Jan Heesch erklärt, warum die Liberalen nicht mehr kandidieren.

Oersdorf. In der rund 800 Einwohner zählenden Gemeinde Oersdorf stellen zur Kommunalwahl am 14. Mai nur die Alte Wählergemeinschaft Oersdorf (AWOe) sowie die Oersdorfer Wählervereinigung (OeWV) Kandidaten auf. Die FDP hingegen nicht mehr, die bisher zwei Vertreter hat, aber keine Liste mehr zusammenbekam. Noch-Gemeindevertreter Jan Heesch ist äußerst frustriert. So ist er mit dem Wandel in der gesamten FDP nicht einverstanden. „Zudem ist die Leistung der Gemeindevertretung sehr dürftig, und der Gestaltungsspielraum ist ohnehin gering.“

Neben der FDP verfügt die OeWV über drei Sitze im Gemeinderat, die AWOe über sechs und damit über die absolute Mehrheit. Sie stellt mit dem Architekten Tobias Böttcher den Bürgermeister, der als Spitzenkandidat auch die Liste anführt. „Wenn wir die Wahl gewinnen, möchte ich gerne Bürgermeister bleiben, sonst natürlich nicht“, sagt er. Ihm sei aber trotzdem wichtig, keinen Bürgermeisterwahlkampf zu führen, denn das stehe nicht im Vordergrund. Ihm gehe es um die Harmonie im Dorf. „Und wir arbeiten mit der OeWV auch gut zusammen.“

AWOe: Oersdorf soll ein Dorf bleiben

Hinter Böttcher folgen auf der Liste die bisherigen Gemeindevertreter Hans-Hermann Gravert, Christian Blöcker und Wolfgang von Drathen, dahinter dann Jörg Hähn, noch FDP-Gemeindevertreter. „Wir haben ihn aber nicht abgeworben“, stellt der Bürgermeister klar. Die Liste umfasst elf Männer und eine Frau. „Wir setzen auf Erfahrung bei unseren Direktkandidaten, haben aber auch neue Mitglieder dabei, die dann in den Ausschüssen Erfahrung sammeln können.“

In der kommenden Wahlperiode möchte die AWOe die Dorfmitte aufwerten, sich mit dem starken Durchgangsverkehr beschäftigen, aber keine teuren Projekte anschieben. „Weil die Amtsverwaltung mit den Jahresabschlüssen hinterherhinkt, wissen wir doch gar nicht, wo wir finanziell stehen“, sagt Tobias Böttcher. Eins ist ihm aber wichtig: „Wir wollen Dorf bleiben, ein grünes Dorf mit Zukunft.“

Mit vier Frauen auf der neun Personen umfassenden Liste und einem detaillierten Programm präsentiert sich hingegen die OeWV. „Geben Sie uns die Chance, zu beweisen, dass wir es besser können“, lautet der Slogan. Spitzenkandidatin ist Ute Grommes. Es folgen Otmar Minnemann, Wolfgang Kuckelt sowie Chris Lauw, Renate Leising und Sebastian Bock. Einen Bewerber oder eine Bewerberin für das Bürgermeisteramt nominiert die OeWV nicht.

OeWV: Feuerwehrhaus ausbauen und energetisch sanieren

Allerdings geht sie mit einem sehr konkreten und detaillierten Programm in den Wahlkampf, das sieben Hauptpunkte umfasst. So soll zum Beispiel schnellstmöglich das Feuerwehrhaus ausgebaut und energetisch saniert werden. Dann sollte unter anderem geprüft werden, ob im Gemeindehaus ein Dorfcafé betrieben werden könne, ein Kindergarten und mit staatlicher Förderung eine E-Tankstelle im Ort möglich seien. Die OeWV plädiert auch dafür, eine Stelle für eine Kümmerin oder einen Kümmerer zu schaffen, wie in anderen Orten mit Erfolg praktiziert. Und auch zahlreiche Verkehrsprojekte stehen auf der Agenda der Wählervereinigung.

Die FDP-Zeit in der Gemeindevertretung endet dagegen nach der Kommunalwahl. Und der FDP-Fraktionschef Heesch ist darüber nicht traurig, denn er blickt frustriert auf die letzten Jahre zurück. „Unser Gestaltungsspielraum war doch durch die Probleme beim Amt gering.“ Die die Mehrheit bildende AWOe habe „nichts Grundlegendes“ geliefert, bis auf ein Baugebiet für einen ihrer Gemeindevertreter auszuweisen. „Da fehlt einfach die Fantasie.“ Und auch mit der Harmonie im Dorf sei es nicht so weit her. Gerade habe die OeWV für ihr Baumpflanzprojekt 4000 Euro ausgegeben. „Bei mit hätten sie die Pflanzen für 3000 Euro bekommen, und ich hätte sie auch noch angeliefert“, so Gärtnereibesitzer Heesch. „Aber mich hat keiner gefragt.“