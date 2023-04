﻿50 Jahre Schulzentrum Leezen: Erinnerungen an die Anfangszeit

Leezen. „Schon seit 50 Jahren, da kommen wir gern – in die Schule nach Leezen, von nah und von fern.“ Diesen Refrain sang der Chor des Schulzentrums Leezen zur Eröffnung der Feierstunde am Freitag. Die Melodie stammte vom bekannten Lied „An der Nordseeküste“, und in stolzen zehn Strophen erinnerte der Chor an die wechselvolle Geschichte – und vor allem an die Anfänge – der Schule, deren 50. Geburtstag groß gefeiert wurde.

Vieles war damals für die Schulwelt absolut neu, wie sich Ulrich Schütze, Leiter des Sonderschulbereichs 1973 erinnert: „Integration war damals noch ein Fremdwort, die Kinder wurden in Sonderschule und Volksschule getrennt unterrichtet.“ In Leezen hätten damals aber alle Lehrer der elf zusammengelegten Dorfschulen und der Förderschule zusammengearbeitet: „Wir wollten alle die Integration.“

Schule in Leezen: Start mit 650 Schülern in 18 Klassen

Genauso neu waren die Mitspracherechte bei Bau und Ausstattung der neuen Schule. Anstatt des damals noch üblichen Linoleums hatte man sich für einen grünen Teppichboden und eine elektrische Fußbodenheizung entschieden. Auch gab es damals schon ein Sprachlabor, eine Lehrküche, eine Turnhalle mit 30 Duschen und ein Fotolabor, berichtete Schulleiter Thomas Pachaly. Die Klassen seien damals sehr voll gewesen: Bei der Eröffnung am 9. Januar 1973 drängten sich 650 Schüler in 18 Klassen. Allerdings gab es auch schon damals neun Fachräume. All das hatte der Schulträger Amt Leezen für sieben Millionen Mark bauen lassen.

Bürgermeister und Amtsvorsteher Ulrich Schulz konnte sich erinnern, dass damals zum Beispiel in Todesfelde ein Trecker mit Anhänger gemietet wurde, um die Möbel aus den früheren Dorfschulen heranzufahren. Die Idee zu der großen Gemeinschaftsschule hatte seinerzeit Wittenborns Bürgermeister Heini Juister gehabt. Viele der alten Dorfschulen hätten renoviert werden müssen, und ein fachgerechter Unterricht mit gleichen Chancen für alle Schüler sei dort nicht mehr möglich gewesen. So wurde 1971 der Grundstein gelegt für die damalige Grund- und Hauptschule in Leezen.

Erst 2009 gab das Land sein Okay, aus der Schule eine Gemeinschaftsschule zu machen – mit der Möglichkeit, dort den Ersten und Zweiten Schulabschluss zu erwerben und gleichzeitig in Zusammenarbeit mit dem BBZ Segeberg die Oberstufenreife zu erlangen. Ganz wichtig fand Schulz aber, dass hier die Schüler auch Sozialverhalten lernten. So findet man in der Schulordnung die Regel, dass die Schüler beim Betreten des Gebäudes Mützen, Kappen und Hoodies abzusetzen haben, und dass sowohl Lehrer als auch Schüler das Recht auf einen störungsfreien Unterricht haben.

Dem stimmte auch Schulrat Odert Schwarz vom Kreis Segeberg zu: „Die Schule hat sich einen sehr guten Ruf erworben, der Schulträger hat immer ein offenes Ohr für Weiterentwicklung“, lobte er die Leezener. Immer wieder nannten die Redner der Feierstunde einen Namen: Jörg Reimann, der „Mister Schulzentrum“. Er war 31 Jahre lang, von 1973 bis 2004, der Rektor gewesen und hatte das Wesen der Schule geprägt.

Und auch heute steht die Entwicklung nicht still: Bis 2026 soll ein zweigeschossiger Anbau fertig sein, um den gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule für alle Kinder erfüllen zu können. „Wenn uns die Fördermittel zugesagt sind, geht es los“, sagt Rektor Thomas Pachaly. Mit der Feierstunde am Freitag soll das Thema „50 Jahre“ aber noch nicht abgeschlossen sein. Ein großes Schulfest ist am 15. Juni von 14 bis 18 Uhr geplant. Eingeladen sind alle Bürger des Amtes, ob ehemalige Schüler oder nicht.