﻿Streit um Feldweg in Henstedt-Ulzburg verzögert Projekt Ostküstenleitung

Henstedt-Ulzburg versucht weiter, dem Unternehmen Tennet Steine in den Weg zu legen. Um die Baugrube fürs Erdkabel der Ostküstenleitung herzurichten, muss Tennet über einen Feldweg fahren. Der ist im Besitz der Gemeinde. Und die Mehrheit der Kommunalpolitik will keine Überfahrtgenehmigung erteilen.

Über diesen nur wenige hundert Meter langen Feldweg an der Norderstedter Straße/ Suhrrehm in Henstedt-Ulzburg muss das Unternehmen Tennet fahren, um die Baugrube fürs Erdkabel herzurichten. Der Weg gehört der Gemeinde - und die weigert sich, die Überfahrt zu gestatten. Damit wird das Projekt Ostküstenleitung vermutlich um mehrere Monate verzögert.

Henstedt-Ulzburg. Er ist nur wenige hundert Meter lang, hat einige Schlaglöcher und wirkt eher unscheinbar, aber der Feldweg an der Norderstedter Straße gegenüber der Zufahrt Suhrrehm hat eine riesengroße Bedeutung. Über den Sandweg muss das Unternehmen Tennet, das den Auftrag hat, die Ostküstenleitung zu planen und zu bauen, fahren, um die Baugrube für den Düker, über das das Erdkabel verlegt wird, herzurichten.

Das Problem für Tennet: Der Weg ist im Besitz der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Und Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und ihr Bauamtsleiter Volker Duda haben von der Mehrheit der Politik mit auf den Weg bekommen, die Genehmigung zur Überfahrt nicht zu erteilen. Somit kommt Tennet zurzeit dort nicht weiter. Es gibt keine alternative Zufahrt zu der Fläche.

Bauausschuss in Henstedt-Ulzburg verbietet Überfahrt mit einer Stimme Mehrheit

Dass die Abstimmung im Bauausschuss am Montagabend so laufen wird, wie sie gelaufen ist, überrascht wenig. CDU, BFB und FDP haben mit der winzig kleinen Mehrheit von einer Stimme gegen die Erteilung der Zustimmung gestimmt. Alle drei Fraktionen sprechen sich seit langem gegen den Trassenverlauf der 380 kV-Leitung durch Henstedt-Ulzburg aus und wollen die Leitung an die geplante A20 legen.

SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und WHU mit ihren sechs Stimmen wollten die Überfahrt zulassen. Obwohl so gut wie klar war, dass die Mehrheit der Kommunalpolitik sich weigern wird, gab es eine recht emotional geführte Diskussion im Ausschuss.

In Kisdorferwohld wird das Erdkabel durch Tennet nach bewährtem Verfahren verlegt. Für die archäologischen Voruntersuchungen wurde auf der Trasse des späteren Erdkabels die Oberfläche der Wiese abgeschoben. Später soll in dem Erdreich das Kabel liegen. © Quelle: Nicole Scholmann

Drei Vertreter des Übertragungsnetzbetreibers Tennet waren als Gäste ins Rathaus gekommen, verfolgten den Schlagabtausch der Fraktionen und gaben auch Auskunft. Tim Klages, Tennet-Projektleiter Ostküstenleitung, machte vor der Abstimmung der Ausschussmitglieder klar, dass das Unternehmen den Rechtsweg beschreiten werde, sollte die Überfahrt nicht gestattet werden.

Auf Nachfrage von KN-Online erklärt Klages, dass die Inbetriebnahme der Ostküstenleitung, die zwischen der Region Lübeck und der A7 bei Henstedt-Ulzburg verlaufen soll, durch die Weigerung der Großgemeinde um mehrere Monate verzögert werde. Der Zeitplan könne nicht eingehalten werden.

Tennet kündigt Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung an

Tennet werde nun nach der Entscheidung im Bauausschuss die vorzeitige Besitzeinweisung – wie es im Amtsdeutsch heißt – beantragen. Sobald der Planfeststellungsbeschluss für die Ostküstenleitung vorliegt, darf Tennet dann umgehend den Feldweg nutzen, eine Weigerung der Gemeinde spielt dann keine Rolle.

Eine vorzeitige Besitzeinweisung ist einer Enteignung vorgeschaltet. Wobei Tennet lediglich den Weg zur Überfahrt nutzen will. Mit dem Planfeststellungsbeschluss ist im Sommer zu rechnen. „Aber wir wollen uns gerne vorher mit Ihnen einigen“, betonte Tim Klages (Tennet).

Kritik an CDU, BFB und FDP in Henstedt-Ulzburg

„Wir müssen endlich den Tatsachen ins Auge blicken“, mahnte Karin Honerlah, Fraktionsvorsitzende der WHU. Schon die Klage gegen den vorzeitige Baubeginn der Ostküstenleitung, für die CDU, BFB und FDP mit ihrer Mehrheit gestimmt hatten, hatte die Gemeinde verloren. Von Mummenschanz sprach SPD-Gemeindevertreterin Nadine Braasch. „CDU, BFB und FDP haben doch schon so viel Geld mit der ersten Klage versenkt“, sagte sie.

Jens Iversen (BFB) hielt hingegen eine Zustimmung für „das falsche Signal“, schließlich wolle man nach dem Planfeststellungsbeschluss genau prüfen, ob Henstedt-Ulzburg gegen den Bescheid wieder klagen werde. Stimme man für die Nutzung des Weges könnte ein falscher Eindruck entstehen.