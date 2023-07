﻿Ferien-Veranstaltung in Bad Bramstedt für Kinder

Bad Bramstedt. Die Kinderakademie Bad Bramstedt wird im August dem Wochenmarkt in Bad Bramstedt zwei Besuche abstatten. Das Thema lautet: „Du bist, was du isst – Wochenmarkt-Frühstück“. Ernährungswissenschaftlerin Nicola Voicu will den Kindern einiges über gesunde Ernährung berichten. Nach dem Besuch auf dem Wochenmarkt in Bad Bramstedt gibt es ein gesundes Frühstück im Schlosssaal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vom städtischen „Amt zum Glück“ eingerichtete Kinderakademie Bad Bramstedt will Kindern vermitteln, was auf dem Wochenmarkt in Bad Bramstedt an gesunden Lebensmitteln gekauft werden kann. Nicola Voicu zeigt den jungen Wochenmarktbesuchern, wie sie frische Produkte erkennen können und erklärt ihnen, welche Vorteile eine ausgewogene Ernährung für ihre Gesundheit hat. Im Anschluss daran werden die Kinder mit ihren Einkäufen im Schloss ein gesundes Frühstück zubereiten und gemeinsam im Saal essen.

Wochenmarkt in Bad Bramstedt: Zwei Termine in den Sommerferien

Die Termine sind Sonnabend, 5. August, und Sonnabend, 12. August, jeweils ab 10.30 Uhr. Pro Termin können höchsten 20 Kinder teilnehmen. Deshalb empfiehlt die Akademie eine rechtzeitige Anmeldung im „Amt zum Glück“, dem Kultur- und Tourismusbüro im Schloss oder über die Homepage der Stadt (www.badbramstedt.de/kinderakademie).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Veranstalter wollen vor allem Kindern in Bad Bramstedt eine Veranstaltung bieten, die in den Sommerferien nicht verreisen. „Sie bietet eine unterhaltsame und lehrreiche Möglichkeit, die Ferien sinnvoll zu gestalten und gleichzeitig etwas Neues über gesunde Ernährung zu lernen“, meint die Leiterin des Amtes zum Glück, Swantje Maaß.

Lesen Sie auch

Die Kinderakademie Bad Bramstedt ist eine Bildungseinrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendliche für Wissensgebiete zu begeistern. Durch interaktive Vorlesungen und Workshops sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fähigkeiten entwickeln und ihr Wissen erweitern.

KN