﻿Feuer im Kreis Segeberg: Wehren ächzen unter vielen Einsätzen im Juni

Bad Segeberg. Im Juni sind die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg über das Maß hinaus gefordert worden. Das teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Die Zahl der Feuer im Kreis Segeberg sei sehr hoch gewesen.

„Mit 73 Alarmierungen ab Zugstärke – also 16 Einsatzkräften – wurden die Einsatzkräfte im Vergleich zu anderen Monaten fast doppelt so häufig alarmiert“, sagte Nils Schöning, stellvertretender Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg. Dabei gliederten sich die Einsätze in 55 Brandeinsätze und 18 Technische Hilfeleistungen, die die Feuerwehren im Kreis Segeberg leisteten.

Feuer im Kreis Segeberg: Zahl der Vegetationsbrände alarmierend hoch

„Die Bekämpfung von bisher 20 Vegetationsbränden ist alarmierend“, sagte Schöning weiter. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr 2022 habe es 24 Feuer im Kreis Segeberg dieser Art gegeben, davon acht Einsätze über Zugstärke.

Als besonders fordernde Feuer im Kreis Segeberg bezeichnete Schöning die Flächenbrände im Freizeitpark Kaltenkirchen, den großen Flächenbrand an der A 7 in Höhe Kaltenkirchen und zuletzt ebenfalls an der A 7 in Höhe Großenaspe. „Die Feuerwehren mahnen in diesem Zusammenhang nochmals zu mehr Vorsicht“, so Schöning weiter.

Diese Feuer im Kreis Segeberg waren besonders groß

Drei weitere Feuer im Kreis Segeberg ereigneten sich im nördlichen Teil des Kreises. Schöning nannte den Dachstuhlbrand in Bad Segeberg, einen Kellerbrand in Trappenkamp und einen Gebäudebrand in Neuengörs. Dieses Feuer hatte einen hohen Sachschaden verursacht, 200 Einsatzkräfte hatten die Flammen bekämpft. Kürzlich hatte die Polizei ihre Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.

Hinzu kamen drei Einsätze zur Wasserrettung. Bei zwei Einsätzen in Bad Segeberg und Kaltenkirchen konnten die Einsatzkräfte ohne einzuschreiten wieder abrücken, bei einem Einsatz wurde eine Person aus dem Wasser gerettet. Sie starb an der Einsatzstelle. Auch der ABC-Zug musste im Juni mehrfach ausrücken.

Eines der jüngsten Feuer im Kreis Segeberg ereignete sich am Donnerstag. Dabei war eine Lagerhalle in Bad Segeberg in Brand geraten. In der Halle an der Dahlienstraße waren drei Autos und fünf Motorräder abgestellt, die bei dem Brand beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80 000 Euro.

