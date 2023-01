﻿Feuer in Bad Segeberg: Lieferdienst für Burger und Pizzen brennt aus

Opfer der Flammen: Der Lieferdienst für Burger und Pizzen in der Hamburger Straße in Bad Segeberg ist nach dem Feuer abgesperrt.

In Bad Segeberg ist das Haus eines Lieferdienstes für Burger und Pizzen ausgebrannt. In der Nacht zu Montag gegen 2.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg zum Feuer in der Hamburger Straße gerufen. Die Polizei sucht nun als Zeugen einen BMX-Fahrer, der den Alarm ausgelöst hatte.

