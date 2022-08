In Kaltenkirchen ist ein Carport mit mehreren Fahrzeugen abgebrannt. Dass nicht noch mehr passierte, ist der Aufmerksamkeit eines neunjährigen Mädchens und der Umsicht ihrer Mutter zu verdanken.

Kaltenkirchen. „Ich habe plötzlich helle Flammen gesehen, dann hat es einen lauten Knall gegeben“, erzählt die neunjährige Annalena Klaassen. „Das war wie ein heftiger Blitzeinschlag“, ergänzt ihre Mutter Melanie, die von ihrer Tochter geweckt wurde und aus dem Schlafzimmerfester einen brennenden Mini sah. „Ich habe sofort die Feuerwehr angerufen. Bis die da war, kam es mir wie eine Ewigkeit vor. Wir hatten alle große Angst, denn die Flammen waren ganz nah, und es knallte noch einmal heftig.“ Die Helfer waren aber rechtzeitig da, um Schlimmeres zu verhindern.

Es war gegen 0.20 Uhr am frühen Sonnabendmorgen, als die Kaltenkirchener Feuerwehr alarmiert wurde. Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort in der Falkenburger Straße eintrafen, standen dort in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses unter einem Carport bereits ein Seat und ein Mini sowie ein Fahrrad, ein Motorrad und ein Roller in hellen Flammen. Die hatten bereits das hölzerne Carport erfasst, das auch schon brannte.