Hoher Schaden nach Feuer in Neuengörs: War es Brandstiftung?

Neuengörs. Mehr als eine halbe Million Euro Sachschaden sind bei dem Großbrand auf einem Bauernhof in Neuengörs am Wochenende entstanden. Mehrere Nebengebäude, darunter ein Schweinestall waren bei dem Feuer abgebrannt. Die Brandstelle ist von der Polizei seither beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg sucht nach Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am frühen Sonnabendmorgen war das Feuer auf dem Hof in Neuengörs ausgebrochen. Die Besitzer selbst hatten kurz nach 5.30 Uhr einen starken Brandgeruch wahrgenommen und das Feuer bemerkt. Da standen die Nebengebäude, darunter ein Schweinestall, bereits auf gut einer Fläche von 650 Quadratmetern in Flammen. Tiere befanden sich nicht mehr in dem Stallgebäude. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

Feuer in Neuengörs verursacht 600000 Euro Schaden

Die aufsteigende Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. 13 freiwillige Feuerwehren rückten mit 200 Einsatzkräften an: aus Neuengörs, Altengörs, Bad Segeberg mit der Drehleiter, Westerrade, Schieren, Traventhal, Geschendorf, Bühnsdorf, Wakendorf I, Weede, Söhren, Stubben, Klein Rönnau, dazu der ABC-Zug des Kreisfeuerwehrverbands.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die in Vollbrand stehenden Gebäudeteile waren nicht mehr zu retten und brannten bis auf die Grundmauern ab. „Das Wohngebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar“, teilt Polizeisprecherin Sandra Firsching am Montag mit. Der wirtschaftliche Schaden ist hoch und wird auf 600 000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache: Polizei Segeberg sucht nach Zeugen

Doch wie konnte das Feuer mitten in der Nacht ausbrechen? „Nach dem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache noch unklar“, so Firsching. „Brandstiftung können wir nicht ausschließen.“ Fachkräfte aus Kiel sollen demnächst für die Brandschau nach Neuengörs kommen, dies sei am Wochenende und direkt nach dem Feuer noch nicht möglich gewesen.

Lesen Sie auch

Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei nun nach Zeugen, die etwa verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes beobachtet haben in der Nacht des Brandes oder sonstige Hinweise zu den Geschehnissen geben können. Die Ermittler sind telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 04551/8840.

KN