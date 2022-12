﻿Pronstorf-Wulfsfelde: Feuerwehr rettet Mutter und ihre drei Kinder aus brennendem Haus

Bei einem Großfeuer in Pronstorf-Wulfsfelde konnte die Feuerwehr eine Mutter und ihre drei Kinder aus dem Dachgeschoss retten. Alle vier kamen teils schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Brands eines ehemaligen Landwirtschaftsgebäudes alarmiert, das zum Wohnhaus umgebaut wurde. Das Gebäude brannte komplett ab.

Pronstorf-Wulfsfelde. 160 Einsatzkräfte kämpften am frühen Sonnabendmorgen gegen ein Großfeuer in Pronstorf-Wulfsfelde an. Ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude, das zum Wohnhaus umgebaut wurde, stand in Flammen. Insgesamt lebten dort zehn Menschen, vier von ihnen – eine Mutter mit ihren drei Kindern – mussten von der Feuerwehr aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Alle vier kamen verletzt ins Krankenhaus, berichtete Mirko Schlumm von der Rettungsleitstelle Elmshorn. Welche Verletzungen die vier davontrugen, war noch nicht bekannt.