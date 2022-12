﻿Pronstorf unter Schock: Zwei Kinder sterben nach Brand eines Wohnhauses

Trauer im Kreis Segeberg: Nach einem Feuer in Pronstorf sind zwei Kinder im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Sie waren vier und 17 Jahre alt. Ihre Mutter und ein weiteres Kind wurden verletzt. Die Betroffenheit im Ort ist groß.

Pronstorf. Trauer in Pronstorf im Kreis Segeberg: Zwei Kinder sind nach einem Feuer am Sonnabend an den Folgen ihrer Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Die Kinder waren vier und 17 Jahre alt. Das zwölfjährige Geschwisterkind und die Mutter überlebten.