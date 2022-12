﻿Nach Brand in Pronstorf: Große Spendenbereitschaft für betroffene Familien

Der verheerende Großbrand in Wulfsfelde bewegt die Menschen der Region. Zwei Kinder sind bei dem Feuer gestorben, 14 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Bei einem Spendenaufruf der Kirchengemeinde Pronstorf sind über 30.000 Euro zusammengekommen. Die Brandermittlungen kommen nur schleppend voran.

Abgesperrte Brandruine in Wulfsfelde, Pronstorf.

Pronstorf. Die Ursache für den tödlichen Brand in einem ehemaligen Bauernhaus im Ortsteil Wulfsfelde in Pronstorf ist weiterhin ungeklärt. Für die Brandermittlungen sind zunächst umfassende Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Derweil hat die Kirchengemeinde Pronstorf mehr als 30.000 Euro für die betroffenen Familien gesammelt.

"32.000 Euro sind bisher zusammengekommen", nennt Antje Gräfin zu Rantzau den Spendenstand. "Die Menschen sind unglaublich großzügig", so die Vorsitzende des Förderkreis der Vicelinkirche Pronstorf.

Großbrand in Wulfsfelde: 32.000 Euro für betroffene Familien

Vor einer Woche hatte der Förderverein der Kirchengemeinde einen Spendenaufruf gestartet für die Betroffenen des verheerenden Feuers in Wulfsfelde am 10. Dezember. Zwei Kinder, 3 und 17 Jahre alt, waren bei dem Brand gestorben. 14 Menschen haben ihr Zuhause verloren.

Die Dorfgemeinschaft hat bereits in den Stunden nach dem Feuer eine Hilfsaktion gestartet, um den Betroffenen zu helfen, die alles Hab und Gut verloren haben in den Flammen. Es wurden übergangsweise Unterkünfte gesucht, Sachspenden gesammelt für die Menschen, die in der Nacht von dem Feuer überrascht worden waren und nicht viel retten konnten aus ihren Wohnungen.

Um die finanzielle Not der Familien zu lindern, hatte der Förderkreis der Kirchengemeinde Pronstorf Geldspenden gesammelt - mit überwältigender Resonanz. Weit über 300 Einzelspenden seien binnen weniger Tage auf dem Konto des Fördervereins eingegangen. „Ich habe versucht sie zu zählen“, sagt Antje Gräfin zu Rantzau. Dazu kommen ungezählte Eingänge über das Paypal-Konto.

Feuer Pronstorf: Tröstende Botschaften von Spendern

Neben Organisationen wie Feuerwehren und DRK-Ortsvereine hätten zahlreiche Einzelpersonen gespendet. Von kleinen bis großen Beträgen, alles sei dabei. Besonders rührend, so zu Rantzau, seien einige Nachrichten im Verwendungszweck: „Weil Zusammenhalt wichtig ist“, heißt es dort unter anderem. Oder: „Wir Erwachsenen schenken uns nichts zu Weihnachten.“ Andere drückten ihre Betroffenheit aus, nehmen Anteil am Schicksal der Hinterbliebenen in den Botschaften.

Auch bei einem Gottesdienst, an dem vor allem Einsatzkräfte aus den beteiligten Feuerwehren und Helfer in der Gemeinde teilgenommen hatten vergangene Woche, wurde Geld gesammelt für die Betroffenen des Brandes.

„Das Geld überweisen wir nun an die Kirchengemeinde“, erklärt Gräfin zu Rantzau das weitere Vorgehen. Ein Arbeitskreis bei der Kirchengemeinde habe Kontakt zu allen Familien und werde sich darum kümmern, dass das gesammelte Geld diesen „in den kommenden Tagen“ ausgezahlt werde. Wahrscheinlich seien schon einige der Betroffenen dabei, in eine neue Wohnung zu ziehen und können die finanzielle Hilfe gebrauchen, so zu Rantzau.

Das Spendenkonto bleibt weiterhin geöffnet: Förderkreis Vicelinkirche Pronstorf, IBAN DE07 2305 1030 0096 0017 38, Spenden über den Zahlungsdienst Paypal sind möglich über die Email-Adresse info@foerderkreis-pronstorf.de. Der Verwendungszweck lautet „Brand Wulfsfelde“.

Feuer Pronstorf: Brandursache weiter unklar

Derweil kommt die Polizei bei den Brandermittlungen nicht weiter voran. Inzwischen hat ein Statiker das stark beschädigte Wohnhaus begutachtet. „Bevor die Brandermittler das Erdgeschoss betreten können, muss das Dachgeschoss abgetragen werden“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Weitere Ermittlungen zur Brandursache im Mehrfamilienhaus werden frühestens im neuen Jahr möglich sein. Auch dann werde es wohl einige Zeit dauern, bis die genaue Brandursache geklärt ist – wenn das dann überhaupt noch möglich sein wird.

„Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gibt es derzeit nicht“, sagt Brockmann. Die Polizei geht bisher davon aus, dass das Feuer im Dach ausgebrochen ist, in der Wohnung der Mutter mit ihren drei Kindern, von denen zwei den Brand nicht überlebt haben. Die Frau und ihre 12-jährige Tochter konnten gerettet werden.