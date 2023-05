﻿Feuer zerstört Stallgebäude in Schmalfeld

Schmalfeld. Einsatzleiter Florian Timpf konnte auf seinem Weg von Bad Bramstedt nach Schmalfeld schon von Weitem eine dicke Rauchwolke über seiner Heimatgemeinde Schmalfeld sehen. Dabei war er von der Einsatzleitstelle eigentlich von seinem Arbeitsplatz angefunkt worden, weil ein Heizungsraum brennen sollte. Dass hier erheblich mehr brannte, wurde ihm dann aber vor Ort schnell klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dachstuhl des Stalltraktes eines Bauernhofes in der Straße Dammbeck direkt am östlichen Ortseingang stand in Flammen. Acht Feuerwehren wurden gerufen. Den rund 100 Einsatzkräften gelang es auch durch Einsatz von Atemschutzgeräten, ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wohntrakt zu verhindern. Als hilfreich erwies sich dabei auch das Teleskopmastfahrzeug der Feuerwehr Kaltenkirchen, mit dessen Hilfe der Dachstuhl von oben gelöscht werden konnte. „Einen Wasserschaden wird es aber wohl im Wohnhaus geben“, sagte der stellvertretende Schmalfelder Wehrführer Timpf.

Keine Tiere im Stall

Das Stallgebäude konnte nicht gerettet werden, der Dachstuhl wurde komplett zerstört. „Glücklicherweise befanden sich keine Tiere darin. Sie sind alle draußen“, berichtete der Einsatzleiter. Auch Menschen wurden nicht verletzt. Die Familie, die das Haus bewohnt, war nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach. Der Dachboden war offenbar unbenutzt, zumindest befanden sich dort keine größeren Mengen Heu oder Stroh.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Feuerwehreinsatz dauerte rund drei Stunden. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Straße Dammbeck voll gesperrt werden. Bei der Kreisstraße handelt es sich um die Ortsdurchfahrt von Hasenmoor nach Kaltenkirchen. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet.

Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte Einsatzleiter Timpf keine Angaben machen. Die Kripo wollte noch am Mittwoch die Brandstelle absperren und Untersuchungen durchführen. Ergebnisse liegen frühestens am Donnerstag vor.

Der Hof ist auch über die Grenzen Schmalfelds bekannt, weil hier vor Weihnachten mit Tannenbäumen gehandelt wird.