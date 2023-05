﻿Feuerwehr Boostedt bekommt Neubau für 3,1 Millionen Euro

Kostenfrei bis 16:23 Uhr lesen

Erster Spatenstich

Früher ertüchtigten sich hier Soldaten, ab 2024 wird an der Rantzau-Straße in Boostedt das neue Feuerwehrhaus stehen. Der symbolische Erste Spatenstich wurde am Montag gesetzt. Die Kosten liegen deutlich über dem, was die Gemeinde ursprünglich geplant hatte. Die Bundeswehr machte ihr einen Strich durch die Rechnung.