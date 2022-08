Das starke Gewitter mit Regen am Mittwochabend beschäftigte die Feuerwehren auch am nächsten Morgen. Die Einsatzkräfte aus Nahe und Itzstedt waren unterwegs und mussten eine Straße sperren. Weitere Einsätze gab es direkt während des Gewitters.

Nahe. Mit den Folgen einer Gewitterfront mit Starkregen am Mittwochabend mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Nahe und Itzstedt sich auch am Donnerstagmorgen beschäftigen. An der Straße Im Siek zwischen Nahe und Oering war kurz hinter einer Kurve eine alte Eiche auseinandergeflogen. Brandspuren von einem Blitzeinschlag waren zwar nicht zu erkennen, die Feuerwehr geht aber davon aus, dass sie sich aufgrund des Wetters zerlegt hat. Große abgesplitterte Teile des Stammes lagen in mehreren Metern Entfernung. Die Reste der Eiche lagen quer über der Straße.

Die Kameraden der Wehren sperrten die Straße Im Siek und sägten die Eiche mit mehreren Motorsägen in Einzelteile. Ein Traktor kam zum Einsatz. Die Drehleiter der beiden Feuerwehren war auch vor Ort.

Supermarkt in Nahe und B432 in Itzstedt überflutet

Am Mittwochabend waren die ehrenamtlichen Feuerwehrleute unter anderem beim Supermarkt in der Ortsmitte von Nahe, um dort überflutete Geschäftsräume leerzupumpen. In Itzstedt stand das Wasser auf der Bundesstraße 432 so hoch, dass Nummernschilder der Fahrzeuge abrissen. Das teilt die Feuerwehr mit.

Telefondosen flogen aus der Wand

Gegen 21.45 Uhr waren die Sievershüttener Feuerwehrleute im Einsatz. Nach einem Blitzeinschlag wurde in einem Haus an der Straße Grevensberg eine Rauchentwicklung gemeldet. „Die Telefondosen waren aus der Wand geflogen und die Sicherungen raus“, erklärt der stellvertretende Wehrführer Marc Nürnberg.

„Vermutlich war die Rauchentwickung nur Staub.“ Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude mit der Wärmebildkamera und konnten die Hausbewohner beruhigen. Es hatte kein Feuer gegeben.