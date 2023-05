﻿Feuerwehr Itzstedt kann jetzt auch auf dem Wasser Menschen retten

Itzstedt. Der Itzstedter See ist ein beliebter Treff für Schwimmer und andere Badegäste. Um deren Sicherheit zu gewährleisten, hat die Feuerwehr Itzstedt jetzt ein fast vier Meter langes Rettungsboot angeschafft. Zurzeit steht es allerdings noch ausschließlich für Übungszwecke zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr wurde damit begonnen, die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Itzstedt durch die Deutsche Lebens Rettungsgesellschaft (DLRG) von Johannes Schmidt, dem Badestellenleiter am Itzstedter See und Mitglied in der Wehr, zu Rettungsschwimmern auszubilden. Parallel dazu hatten sich die Gemeinde und die Feuerwehr mit der Beschaffung eines geeigneten Bootes beschäftigt. Es wurde nun gekauft.

Carsten Stühmer, im Bereich der Feuerwehr Norderstedt tätig, zeigte den Itzstedter Einsatzkräften den Umgang mit dem Paddel. © Quelle: privat

Vor Kurzem fanden die ersten Übungstreffen der Feuerwehr am Itzstedter See statt. Carsten Stühmer, ein ehemaliger Mitarbeiter der damaligen Rettungsleitstelle Norderstedt und jetzt dort weiterhin im Bereich der Feuerwehr Norderstedt tätig, konnte mit seiner langjährigen maritimen Erfahrung den Einsatzkräften wertvolle Tipps vermitteln, heißt es in einer Mitteilung der Wehr.

Er zeigte, wie man das Boot ins Wasser bringt, wie die Trockenanzüge richtig angelegt werden und wie das Boot auf dem See zu fahren ist. Auch das richtige Annähern an eine Unglücksstelle wurde geprobt. Bei einem zweiten Übungstag mit Leif Erik Finck, Rettungstaucher der DLRG Kaltenkirchen, wurden speziell Rettungstechniken aus dem Wasser in Theorie und Praxis trainiert.

Für den Einsatz mit dem neuen Boot haben die Feuerwehrleute einige Ausrüstungsgegenstände dabei. © Quelle: privat

„Mit der Beschaffung des Bootes und der fundierten Ausbildung, die ständig weitergeführt wird, können im Unglücksfall wertvolle Minuten gewonnen werden“, ist die Feuerwehr sich sicher. In der Vergangenheit waren die Einsatzkräfte auf die Hilfe der DLRG aus Kaltenkirchen, Norderstedt und Bad Bramstedt angewiesen. „Diese werden weiterhin bei Einsätzen mit alarmiert und unterstützen, jedoch können die Feuerwehrkräfte bereits erste Maßnahmen und Rettungsversuche einleiten, da der zeitliche Vorteil sehr groß ist“, so die Feuerwehr. Das Boot wird im Feuerwehrhaus Itzstedt stationiert.

Saison im Freibad Itzstedt startet am 14. Mai

Am 14. Mai beginnt im Freibad am Itzstedter See. Die Feuerwehr will das Boot so schnell wie möglich einsatzbereit haben. Die Wehren in Wahlstedt, Bark und Wittenborn sowie Bad Segeberg haben ebenfalls Rettungsboote. Die Sicherheit der Badegäste am Itzstedter See ist durch die Rettungsschwimmer der DLRG gewährleistet, die dort zu den Öffnungszeiten Dienst haben. .

Das Rettungsboot, in dem drei Personen Platz haben, hat einen 15 PS starken Außenborder. Um dieses Boot zu fahren, so die Feuerwehr Itzstedt, wird kein extra Führerschein benötigt. Zur Ausrüstung gehören zwei Stechpaddel, vier Trockenanzüge, vier Automatikschwimmwesten sowie zwei Feststoffschwimmwesten, eine Wurfleine und ein Bootshaken. Die Investition beträgt über 15 000 Euro. Die Summe teilen sich der Kreis und das Amt Itzstedt sowie die Gemeinde.