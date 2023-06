﻿Einsatz mitten in der Nacht: Keller in leer stehendem Einfamilienhaus brannte

Kostenfrei bis 12:30 Uhr lesen

Winnetou I – Blutsbrüder

Kostümbildnerin bei Karl May in Bad Segeberg: Von der Zeichnung zum Kostüm

180 Kostüme hat Martina Kanehl für die Karl-May-Spiele in 2023 entworfen und geschneidert. Die 48-Jährige kreiert als Kostümbildnerin die Outfits für Winnetou, Old Shatterhand und ihre Kontrahenten am Kalkberg. So sieht ihr Alltag aus und das sagt sie zur Debatte um die Kulturelle Aneignung.