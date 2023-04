﻿80 Feuerwehrleute im Einsatz: Bei Jungheinrich in Kaltenkirchen brannte ein Müllcontainer

Feuerwehreinsatz

Am Freitagabend brannte in Kaltenkirchen bei einem Industrieunternehmen ein Müllpresscontainer.

Im Inneren des Jungheinrich-Gebäudes an der Maybachstraße stand am Freitagabend ein Müllpress-Container in Flammen. Mitarbeiter hatten starken Rauch entdeckt und die Feuerwehr gerufen, die mit 80 Kräften anrückte.

