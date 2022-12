Zwei Carports und der Dachstuhl eines Wohnhauses haben am Montagnachmittag in Lentföhrden gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Mit dem Löschwasser gab es aufgrund der Witterung ungeahnte Probleme.

Lentföhrden. Alarm am Montag gegen halb sechs am Spätnachmittag: Am Schürmannring in Lentföhrden hat ein Carport gebrannt. Als die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lentföhrden am Einsatzort ankamen, standen das Carport sowie ein weiterer Fahrzeugunterstand, der direkt angrenzte, bereits in vollen Flammen. Das berichtete Kevin Wirobski, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Sofort wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Wehren angefordert. Alarmiert wurden die Feuerwehren Bad Bramstedt, Schmalfeld, Nützen, Alveslohe und Hartenholm.