﻿Bankfilialen schließen in Bad Segeberg und Kronshagen

Die Hypovereinsbank zieht sich aus Bad Segeberg und Kronshagen zurück. Das Geldinstitut schließt die Filialen im Sommer. Auch die dortigen SB-Bereiche mit Geldautomaten werden abgebaut. Ein Sprecher der Bank sieht keine Nachteile für die Kunden.

Bad Segeberg. Die Hypovereinsbank schließt in Bad Segeberg und Kronshagen. Dies wurde den Kunden in einem Schreiben der Bank mitgeteilt. In Kronshagen ist in der Filiale in der Bürgermeister-Drews-Straße Ende Juni Schluss, die Bad Segeberger Niederlassung in der Fußgängerzone folgt einen Monat später. Dort ist es der erste Rückzug einer überregionalen Bank.