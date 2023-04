﻿Film „bipolar hautnah“ im Kino CinePlanet5 in Bad Segeberg – Betroffene vor Ort

Die Dokumentation „bipolar hautnah“ von Andrea Rothenburg ist am 28. April und am 4. Mai im Kino CinePlanet 5 in Bad Segeberg zu sehen. Im Fokus stehen Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden. Im Anschluss soll es die Möglichkeit geben, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen.

Andreas Schmidt, der als Sänger „Tante Woo“ auftritt, wird am 28. April ebenso vor Ort sein wie Regisseurin Andrea Rothenburg.

Bad Segeberg. Eben noch himmelhoch jauchzend, im nächsten Augenblick zu Tode betrübt. Gefühlssprünge, die vielen Menschen im Alltag schon mal widerfahren, sind für manche tatsächlich Alltag. Betroffene von einer bipolaren Störung – auch als manisch-depressive Erkrankung bekannt – fallen sehr oft ohne ersichtliche Gründe von einem Extrem direkt ins andere.

Filmemacherin Andrea Rothenburg widmet sich diesem Thema in ihrer Dokumentation „bipolar hautnah“, die am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr, und dann noch einmal am Donnerstag, 4. Mai, um 17.30 Uhr im Bad Segeberger Kino CinePlanet 5 zu sehen sein wird. Besucher sollen die Möglichkeit haben, mit Beteiligten und Erkrankten aus dem Kreis Segeberg ins Gespräch zu kommen.

„Je nach Ausprägung der Störung gehen manische und depressive Episoden mal direkt ineinander über, mal liegen Jahre symptomfreier Zeit dazwischen“, erklärt die Regisseurin. Etwa drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland, also etwa 2,5 Millionen Menschen, seien betroffen. „Obwohl die Erscheinungsformen Ärzte schon seit 2000 Jahren beschäftigen, steht die Aufklärung der Allgemeinheit noch ganz am Anfang.“

Betroffene und Fachleute kommen im Film zu Wort

Die Juristin Jutta Berger, der Musiker und TikToker Erik Formosa und der Künstler Andreas Schmidt berichten im Film mit Unterstützung ihrer Angehörigen und den Fachleuten Prof. Dr. Andreas Reif sowie der Ärztin Dorothea Schweigard über die bipolare Störung und das Leben mit den „ups and downs“.

Sie sei dankbar, „dass sich so tolle Menschen vor der Kamera geöffnet haben und den Zuschauern tiefe Einblicke gewähren“, betont Rothenburg. Andreas Schmidt, der als Sänger „Tante Woo“ auftritt, wird am 28. April neben anderen „Erfahrungsexperten“ aus dem Kreis Segeberg und einer Vertreterin der KIS (Kontakt - und Informationsstelle für Selbsthilfe) im Kino sein und sich bei der anschließenden Diskussion den Fragen der Zuschauer stellen.

Suizidrate bei bipolarer Störung besonders hoch

Sie lerne immer wieder Betroffene kennen, die lange gar nicht gewusst hätten, unter welcher Erkrankung sie leiden. „Häufig wurden sie nur wegen Depressionen behandelt, waren medikamentös nicht richtig eingestellt und hatten einen langen Leidensweg, nicht selten auch mit fatalen Folgen.“ Mit der passenden Diagnose könnten Menschen einfach besser behandelt werden und das Suizidrisiko werde gesenkt. Rothenburg: „Die Suizidrate ist bei der Erkrankung besonders hoch.“

Der Film sei von Psychiatrie-Filme im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen produziert worden, welche die Erkrankung auf diese Weise in die Öffentlichkeit tragen und den Betroffenen und ihren Angehörigen zeigen wolle, dass es Hilfe und Wege gebe, mit ihr zu leben.

Vincent van Gogh, Frank Sinatra und Marilyn Monroe betroffen

Bekannte Persönlichkeiten wie Vincent van Gogh oder Robert Schumann, aber auch Frank Sinatra und Marilyn Monroe hätten an der Erkrankung gelitten, so Andrea Rothenburg. „Auch heute noch ist das Krankheitsbild in Deutschland mit viel Scham besetzt.“

In Amerika dagegen werde schon offener darüber gesprochen. So sei zum Beispiel bekannt, dass Lady Gaga, Mariah Carey, Mike Tyson, Sting und viele andere betroffen seien. „Ich würde mir wünschen, dass auch deutsche Prominente den Schritt gehen, sich zu der Erkrankung zu bekennen, um sie zu enttabuisieren.“

Karten zum Preis von 10 Euro können unter 04551/800400 oder www.cp5.de reserviert werden.