﻿Außergewöhnliches Filmprojekt in Norderstedt: Ex-Polizist und Ex-Intensivtäter arbeiten zusammen

Norderstedt. „Ich dachte, Mashood landet mit Sicherheit irgendwann im Knast.“ Wolfgang Banse ist offen und ehrlich – nicht nur, weil er als Polizist im Ruhestand gar nicht anders kann. Banse kennt Mashood Khan aus seiner beruflichen Zeit im Revier Norderstedt. Mashood, heute 34 Jahre alt, war als Jugendlicher ein Intensivtäter und hat in seiner Heimatstadt Norderstedt und den Nachbarstädten für Unruhe gesorgt. Jetzt arbeiten die beiden zusammen.

Banse hatte Khan und seine Gang seinerzeit immer im Blick und auch auf dem Kieker. „Fast alle, die wir erwischen, sind schnell geläutert. Mashood gehörte nicht dazu“, berichtet Wolfgang Banse. „Er war leider einer, den wir nicht „einfangen“ konnten.“

Umso erstaunter war der ehemalige Polizist, als er vor gut einem Jahr im Internet auf den Rapsong „Ehre“ von Mashood Khan stieß. „Mein Sohn hat mir gesagt: Höre dir das mal an. Den kennst du doch!“ Und tatsächlich: Banse erkannte den Intensivtäter aus Norderstedt wieder. Mit einer entscheidenden Veränderung: Mashood Khan hat nach seiner kriminellen Jugend die Kurve bekommen. „Ich bin jetzt Sozialpädagoge und helfe selbst Jugendlichen, die Probleme haben“, erzählt Khan.

Mashood Khan aus Norderstedt hat eine kriminelle Jugend hinter sich

Das erste Treffen von Banse und Khan, nachdem der Ex-Polizist das Video gesehen hatte, sei besonders gewesen. „Aber wir waren auf Augenhöhe, standen uns nicht wie früher gegenüber“, sagt Mashood Khan. Viel hätten sie über früher geredet, über das, was sie miteinander verbinde. Der ehemalige Jugendliche, der lieber zugeschlagen hatte, als ein friedliches Miteinander zu haben, sei inzwischen ein Glücksfall für jeden, der sich in der Prävention engagiere, meint Banse.

Aggression kann früh zum Teufelskreis werden: Schon auf dem Schulhof fängt Gewalt unter Kindern und Jugendlichen an. © Quelle: Oliver Berg

Er ist nach seiner Dienstzeit als Leiter der AG Jugend im Kriminalpräventiven Rat Norderstedt aktiv. Dass Mashood mit jungen Leuten arbeitet und ihnen klar macht, was Jugendkriminalität für Auswirkungen auf den Lebenslauf haben kann, freut Banse sehr. Wer, wenn nicht Mashood, könne das vermitteln? „Mit meinen Erfahrungen helfe ich anderen, ich spreche deren Sprache“, sagt Mashood Khan. Der Norderstedter, der in Henstedt-Ulzburg zur Welt gekommen ist, hat pakistanische Wurzeln.

Filmprojekt in Norderstedt: Komparsen für Kurzfilmprojekt werden gesucht

Nicht nur über seine Rap-Musik kommt Khan an die Klientel heran, sondern bald auch mit einem Film. Banse und Khan planen zusammen ein Kurzfilmprojekt. Das Casting soll demnächst laufen, gedreht werden soll im Juni und Juli. Wenn alles klappt, so die beiden Initiatoren, soll der Film im Herbst fertig sein und in Kinos und Schulen gezeigt werden.

Das Drehbuch steht bereits fest: Es geht um einen Jungen, der auf die schiefe Bahn gerät und irgendwie die Kurve bekommt. Es werden noch Komparsen und Darsteller aus der Region gesucht (E-Mail an mashoodkhan@live.de). Auch Sponsoren zur Unterstützung des Projektes können sich melden. Sechs Drehtage sind vorgesehen.

Er habe damals, so erzählt Mashood Khan, keinen Ansprechpartner, so wie er es heute für andere Jugendliche ist, gehabt. In Norderstedt gibt es laut Banse zurzeit zehn jugendliche Intensivtäter, in Henstedt-Ulzburg vier. „Es geht auf der Straße um Anerkennung“, so Khan. Das sei früher so gewesen und sei heute immer noch so.